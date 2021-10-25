用織線編織出生活樣貌

聯合新聞網 / 室內interior
由底層一路向上盤旋的螺旋階梯作為空間主角。
由底層一路向上盤旋的螺旋階梯作為空間主角。

【文．室內雜誌編輯部】

有人說，紹興是河水川流編織而成的一座城市，紹興作為現今紡織工業的重鎮，擁有全世界最大的紡織品交易市場，而業主生活在紹興，同時也經營織品貿易事業。從居住者與地理環境之間的連結，讓陳連武設計師對於此案的設計靈感，便始於「紡織」。

天花板、燈飾、櫃體與門板的金色線條帶出奢華氣息。
天花板、燈飾、櫃體與門板的金色線條帶出奢華氣息。

傳說，天上的雲彩、天地間的雲霧皆是由織女的一雙巧手編織出來的，《古詩十九首》中便記載著：「纖纖擢素手，札札弄機杼。」的優美詩意，設計團隊便取織女的柔美、織線的雛形為概念，將其轉化為設計語彙置入空間中。

客廳選用貴族藍作為主色。
客廳選用貴族藍作為主色。

柔如線 輕如雲

陳連武設計師提到，建築以及空間本身都有其獨特的生命力，設計便是要順應著它的氣息去量身打造。在初訪此案時，他便感受到不合宜的格局阻礙了空間的發展，所以設計團隊的首要任務，是移除零碎的隔間，讓建築中央的圓形樓梯得以抒展並釋放。

朱紅色調暈出溫暖的色澤，也將吉祥寓意賦予整幢房屋。
朱紅色調暈出溫暖的色澤，也將吉祥寓意賦予整幢房屋。

《織》以由底層一路向上盤旋的螺旋階梯作為空間主角，將樓梯視為線團的中心，布局如絲線般一圈圈的由內而外散佈規劃；從大門至梯廳，地上圓弧向內聚集的圖案是設計師給予業主一家人上下同心的祝福，水平延伸至室外花圃、垂直延展至上下樓面，空間便由這「同心圓」的意象展開。

深色線條與鳥形燈飾，引領居住者進入中式的園林意境。
深色線條與鳥形燈飾，引領居住者進入中式的園林意境。

1、2樓選用東方的帝王金與西方的貴族藍作為主色，藍色的沙發、抱枕、地毯與窗簾，軟件家具溫柔的渲染了空間氛圍，而天花板、燈飾、櫃體與門板的金色線條則帶出了奢華氣息，再透過象徵東西文化交流的大馬士革提花圖騰，揉合中西風格。

層層石板堆疊而成的山巒形體，與隨風飄蕩的竹林植栽，自成一幅山水風景。
層層石板堆疊而成的山巒形體，與隨風飄蕩的竹林植栽，自成一幅山水風景。

而不管是整齊排列的圖騰亦或是隨機變化的大片印花，每間臥室選用不同的紋理與花紋作為視覺主體，藉由不同的織品展現出不同的風格與調性。


圖片提供」城市室內裝修設計有限公司

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