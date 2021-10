透光質地居家選品 享受透視帶來的迷人之處

紅點品牌與傳達設計大獎旨在選拔每年最優秀的品牌與創意作品,今年度紅點品牌與傳達設計大獎:Brands & Communication Design的最佳獲獎者——Red Dot: Best of the Best經評審團與專家們在為期數天的決選後達到一致地共識與肯定。在傳達設計獲獎者的部分包含了來自世界各地大小工作室及代理機構的參與,好比德國知名的Serviceplan、3st kommunikation 以及 why do birds,來自奧地利的 Heimat Wien、荷蘭的Resoluut、瑞典的Gabor Palotai Design、紐西蘭的Klim Type Foundry,此外,諸多品牌例如:Gira、Minna Bank、My Clair、和、Pruvia也獲得了評審的認可。

2021-10-14 14:33