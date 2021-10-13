透光質地居家選品 享受透視帶來的迷人之處

【文．室內雜誌編輯部】

能被光穿透的透明材料，因為光而產生了不可控的變數，它所呈現的色彩、光澤，不再僅有人們從表象所看到的那一面，而是隨著材質的透光率，光入射、折射以及反射角度的不同，能有千變萬化的可能性，這也是「透光」材料如此令大眾著迷的原因。

Knoll／D&L丹意信實集團

Platner茶几以數千道焊接工序與數百根彎曲的鋼棒焊接而成，同時作為結構和裝飾，將鋼絲雕塑轉化成一系列經典家具，成為當今的設計圖標。





Living Divani／弘第 HOME DELUXE

Drop Table以海市蜃樓為概念，選用有機玻璃製作而成，玻璃桌面的上方為平面，而下方則是曲面造型，藉此扭轉觀者對物體距離的空間感知。





Rolf Benz／D&L丹意信實集團

由金屬框架與玻璃元素組成的915茶几，透過線條交錯後加上一造型邊几，藉色彩、質地與高底錯落的變化，為簡單的茶几增添視覺層次。





Zanotta／朕璽國際 Zx Living

Echino是一款從白天到黑夜能帶來不同視覺享受的家具，當旭日升起，陽光穿透玻璃支腳，折射出絢麗光影；入夜後，則營造出有別於白天的浪漫身影。





Poliform／弘第 HOME DELUXE

Orbit咖啡桌以片狀玻璃製成圓錐狀的腳座與圓弧桌面相互呼應，且在桌腳側落處留了一個開闔設計，為全透視的視線，創造出視覺錯落的虛實感受。





Crate & Barrel／Crate & Barrel

優雅的Moxie淺碟杯選用超透明的玻璃材質，杯緣則是微微的波浪形狀，能為飲品細微的色調增添風采。





Muuto／居雅堂

Corky 好動系列以軟木瓶塞搭配手工口吹玻璃，以手工拋光製成，瓶身及水杯大面積的出水口設計，能流暢地傾倒而出，是兼具視覺與味蕾的家居用品。





英國 LSA／夏馬城市生活

貝殼絢彩系列以貝殼的型態和色調為概念設計，利用玻璃的清透特性加入珍珠光澤，獨特的虹光色將貝類內裡的獨特色彩大膽展現。





Fritz Hansen／栢悅國際

Stub在丹麥語中為「樹樁」，StubTM將木材和玻璃優雅平滑地融合在一起，創造出一種漂浮的視覺錯覺。





SEVES玻璃磚／櫻王玻璃磚

玻璃實心磚提供使用者另一種應用境界，打破傳統紅磚不可透光的印象，為玻璃磚渲染上獨特色彩。





資料及圖片提供」各大廠商

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