青島海灣別墅 重新定義奢華標準

【文．室內雜誌編輯部】



坐落於青島海灣畔的高爾夫莊園之中，如茵綠草襯著遠處的海天景致，使此地生活有別於城市喧囂，更添悠閒度假氛圍。建築完工於數年前，外觀仿擬歐式古典莊園風格，隨著近年中國大眾審美改變，愈加能接受簡潔、低裝飾性的設計，業主邀請 PAL 團隊操刀，賦予別墅嶄新面貌。



設計師梁景華貫徹自身「簡約便是美」的主張，室內以潔白色為主調，點綴些許淡青色軟裝，多處留白展呈現代人文樣貌，藉俐落凝練的線條刻畫出空間層次，於內外塑造反差。他比喻，設計應如「君子」，無過亦無不及，將基本需求融入生活，看似簡單的設計來自處處精心思慮，為一家人打造舒適的生活居所。



基地為地上兩層、地下一層的獨棟別墅，1 樓為主要待客場域，包含客廳、餐廳、廚房、茶室及孝親房等。客廳處兩層挑空，為住宅增添開闊與氣勢，梁景華分享，別墅設計應跳脫一般日常住宅思維，高度是其中一項指標，藉由不受拘束的視覺及體感，打造不一樣的生活體驗。



餐廳區域，與廚房中島貫串相連。

地下層設定為「會所」，作為家人、親友彼此交流和娛樂之用，空間配置上加深私密性，除了家庭廳外，亦設置影音室、酒窖與收藏室等。得益於建築原有的下沉式庭園，透明天窗可於白日引入一定採光，潔白主色調維持明亮度，免去一般地下層容易潮濕陰暗的困擾，並運用半透明玻璃及牆體縫隙，形塑穿透視覺，更加放大地下層空間。



B1空間為家庭、親友聚會之用，家庭廳、視聽室、收藏室等。

臥房則安排於 2 樓，提供夫妻及一雙兒女使用，以套房為構想，享有各自獨立的衛浴空間，主臥房更規劃寬大的衣帽間，便於收納。臥房設計延續公共區域簡潔風格，但增加床頭繃布材質及青色比例，強調臥房柔軟、溫暖氛圍。



主臥房，以淺白與淡青色為主，強調放鬆氛圍。

古典為體 現代為用

儘管簡白空間誕生自現代主義，此作卻流露著濃厚的東方韻味，格局構劃上化用古典建築思維，空間機能清楚且各自獨立，整體排列緊湊，不浪費一絲一毫，盡可能減去裝飾性、符號性元素，刻劃出「經典」印象。



客廳挑高兩層，增加開闊與氣勢。

此外，梁景華更善用傳統中式園林的「對景」手法，以牆體作為畫框，串聯起視覺軸線，營塑步移景異之趣。此點於 1 樓公共區域最為明顯，藉由牆體開縫及櫃體凝聚視覺，橫向串聯起書房、客廳與餐廳三者，使空間彼此產生關聯。藉由中式古典布局手法，使建築內外形成對比，外觀的歐式富麗與室內當代典雅，在踏入空間的第一刻便使人驚豔。



圖片提供」P A L Design Group

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索

