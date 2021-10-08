來自法國的傳奇水晶 永誌經典的紅色燦光

【文．室內雜誌編輯部】

Baccarat法國巴卡拉水晶創立於1764年，以精湛的工藝、華麗優雅享有盛名，印度、俄國皇室與歐美名流的青睞，更增添了品牌傳奇色彩。Baccarat水晶採用32%的極高含量氧化鉛製成，以淨透無瑕的水晶與精緻切割工藝為人熟知，Baccarat水晶的折射效果華麗，品牌知名的枝型水晶燈更令無數仕女傾心，燈飾在光線折射下極為華麗夢幻，而品牌最知名的元素莫過於標誌性的「紅色水晶」，象徵著Baccarat集藝術與奢華於一身的基因。

Baccarat標誌性的「紅色水晶」是品牌獨家且領先的技術。有別於其他彩色水晶加入金屬氧化物製成，Baccarat紅色水晶是加入24K的純金並以再次加熱的方式精製，經由資深工匠在高溫燒製時掌握色澤變化，經過昂貴、繁複與挑戰性極高的製作過程，才製成透亮而深邃的正紅色水晶，至今這項技術仍為Baccarat專有，紅色水晶成了品牌作品最具辨識度的標誌，也是每件水晶吊燈必備的經典符號；紅色水晶可說是Baccarat最值得珍藏的彩色水晶，在品牌持續與知名設計師的合作系列裡，紅色水晶也以豐富面貌融入居家空間。

Zenith天頂紅色吊燈

Zenith水晶燈飾系列是Baccarat最知名的古典水晶燈。Baccarat在品牌250週年時推出Zenith雙色水晶吊燈，將經典的紅色水晶運用於吊鏈、燭杯，與水晶菱柱掛飾，細膩的鑽石切割使燈飾的光線折射效果更為璀璨。水晶吊頂端及底部綴以大量的水晶掛墜飾，頂端的百合花吊墜是象徵法國的皇室標誌。Zenith水晶燈飾是不僅是皇室名流與頂級會愛用的燈飾，也是全球知名設計師與Baccarat合作時的創作靈感來源。

HARCOURT哈寇特我心之火燭台

「我心之火燭台」是設計師Philippe Starck在2006年設計的「Our Fire熱情之火燭台」改版。在透明燈罩中映襯出紅色哈寇特高腳杯形狀，燭光透過水晶散發出柔和暖光，精緻浪漫。

OCTOGONE紅色八角鑽型花瓶

八角鑽型花瓶由設計師Thomas Bastide創作，靈感來自Baccarat吊燈常用的八角形紅色水晶流蘇/吊墜設計，將品牌經典標記作為空間裡是醒目直覺的亮點。

BACCARAT巴卡拉遊戲系列-五子棋

2019年底Baccarat與Marcel Wanders合作推出的頂級桌遊。棋組共有180枚透明水晶棋子和181枚黑色水晶棋子，包括替補黑色水晶棋子和透明水晶棋子各2枚。棋子雙凸面設計令執子感受厚實，每枚棋子正反面刻有系列與品牌標記。棋板採用白色大理石板製成，棋盤格線以鍍金雕刻，棋板刻有金色Baccarat字樣與Marcel Wanders簽名。棋板上鑲嵌9塊紅色圓形水晶片，白色大理石缽可盛裝棋子，是以現代奢華視角重新詮釋傳統遊戲的收藏級遊具。

Mille Nuits一千零一夜紅色香檳杯對杯

設計大師Mathias設計的「一千零一夜」系列，自問世以來即是品牌最受歡迎的作品。創作靈感來自設計師幼年在敘利亞與土耳其生活的經驗，以中東的神祕、歷史與繁複的裝飾圖騰作為靈感。香檳杯擁有高挑、優雅的長笛型線條，精緻的威尼斯式切割更增添水晶耀眼光芒，十分華麗高雅。

圖片提供」Baccarat法國巴卡拉水晶

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