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用洞穴作隱喻家的本質 隱喻溫暖安心的歸宿

聯合新聞網 / 室內interior
空間的天地壁近乎單一色調鋪陳，營塑沒有邊際，質樸自然的連續感。
空間的天地壁近乎單一色調鋪陳，營塑沒有邊際，質樸自然的連續感。

【文．室內雜誌編輯部】

穴居，是一座四口之家，位於市區的新大樓裡，坐踞高樓層且視野開闊，屋主期望這座新居能給予孩子自由、安全的成長環境，與家人在此展開人生新階段。

用自然質樸貫穿整座家居，回歸居住的本質。
用自然質樸貫穿整座家居，回歸居住的本質。

而這座新居別具意義，它是屋主自往昔的大家族共居型態，轉為獨立遷出，打造四口之家的新起點，也是夫妻養育幼兒的堡壘，如何象徵離巢而後獨立築巢的意義？「一座溫暖而安心的歸處」成了張育睿設計師的思考起點。他談到，洞窟是人類居住的最原始本質，予人一份安心安全的歸屬感，何不以洞穴作為語彙隱喻家的本質？因此，他嘗試運用空間設計探究人類居所的最初形式，藉著直覺聯想，揭示此作的象徵意義。

如同洞穴裡連續性的空間關係，場域之間看似分隔又彼此串連。
如同洞穴裡連續性的空間關係，場域之間看似分隔又彼此串連。

在公共空間布局上，設計師以「多進」形式作為主軸，創造空間層次性同時呼應洞穴特色。自玄關起即以有機弧線界定出客廳、餐廚區、佛堂區，期望以自然感的穴室造型輕巧劃分各個屬域，讓洞室之間的透視感，連動著場域風景的對話，形成分而不隔的布局層次。

將管線與機能整合於曲面造型之中。
將管線與機能整合於曲面造型之中。

除了造型美學，擬仿洞穴的自然線條其實也隱藏著務實考量，由於公共區域的樑下高度僅有250公分，利用柔曲的線條走向，能化解樑下的壓迫感，同時創造出一體成型的天花板與立面效果，弧形牆面轉折而上除了用以隱藏深樑與遮蔽管線，也藉由從低至高的視覺對比，產生拓高空間的錯覺。

洞穴造型改變了聲場與光環境，創造如劇院空間的立體音域感受。
洞穴造型改變了聲場與光環境，創造如劇院空間的立體音域感受。

洞穴造型也改變了客廳聲場，更加利於聲音的反射、迴盪，創造出立體感的音域效果，並且降低聲音對鄰近場域的干擾。


圖片提供與版權」合風蒼飛

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