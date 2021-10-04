點亮一盞燈 營造專屬英式優雅氛圍

【文．室內雜誌編輯部】



結束一天的疲憊後，打開門，回到家，你第一個會看見什麼？不是舒適沙發，也不是龐然櫃體，而是─「燈」，使居家環境從黑暗轉瞬間充斥著光，左右著整體空間的調性與氛圍。



對於注重空間氛圍的使用者而言，一盞具有質感與個性的設計燈具不可或缺，為此，D&L丹意信實集團於2020年正式引進英國奢華燈具品牌CTO Lighting，為台灣的設計師與客戶提供更繽紛多元的選擇。



Deco Table Lamp

傳遞精緻與溫暖的光



CTO的基因，決定了其兼具創新設計與實用，並且優雅獨特的品牌風格。繼承了創意總監Chris工程師的理性以及Clare在時尚、創意方面的品味，更重要的是英式設計永恆大氣的優雅，使CTO在燈具裝飾光譜裡占有一席相當獨特的地位。品牌在工藝與材質方面皆十分嚴格，務求產品獨具巧思。



傳承英國歷史悠久的工藝技術，CTO的每一件燈具皆為手工製造，並且品牌持續深探頂級用材如緞面黃銅、雪花石與手工口吹玻璃如何融入設計之中，對於質料的細心與講究，使其作品廣受英國與世界各地頂端客層喜愛，同時亦受到設計師與專業人士青睞，與世界知名設計師及工作室合作，為一個個精心優美的空間打造專屬的光。



IVY系列燈具

CTO的燈具不僅具有細緻手工及頂級材質，更重要的是其別具創意及個性的設計。如IVY系列自然仿生的造型，有機地向外伸展的青銅燈座，仿擬初春時生機盎然的枝條，微煙燻色的玻璃燈罩則如樹梢萌芽的花苞。



Deco Table Lamp將「裝飾主義」的概念以金屬堆疊的方式展現，手工焊製的緞面黃銅與鎳巧妙且精密地形成獨特圖騰，燈罩橢圓形中心更配置了擴散器，防止眩光的產生，以穩凝的氣度，讓光線也成為出眾的藝術品。



Nimbus Pendant

而提到CTO折服世界的精細工藝，更不得不提到Nimbus Pendant，由經驗純熟的工匠手工製作的玻璃垂飾打造而成，造型優雅且溫暖，聚合復古與現代的菁華。懸掛的每一片口吹玻璃都擁有獨一無二的質感，特別是黃銅光澤與半透明玻璃飾片互相照映的輝光，賦予空間華麗而充滿溫度的氛圍。



如果將空間比喻為舞台，一盞華美而優雅的燈具便是舞台上最閃閃動人的明星，CTO Lighting獨特的創新設計，與頂級且優雅的手工與材質，更使其成為場域中重要的主角，凝聚眾人目光的焦點，使人無法忽視其存在，為空間傳遞情氛與品味。



圖片提供」D&L 丹意信實集團



閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索