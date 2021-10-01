宛如一件藝術作品的石材

藝術總監Arik Levy運用全新環保材料「Obsidiana 黑曜石」創作的浴盆。

【⽂．室內雜誌編輯部】

「大膽設計與勇敢創新，這鼓舞了多少人的生活，也引領著設計界的潮流。」康辰國際的執行長程麟堯表示，這是COMPAC西班牙康沛石40多年來，始終堅持的使命，也是她希望傳達給台灣消費者的理念。

COMPAC西班牙康沛石成立於1975年，是西班牙第一家專門生產與經銷大理石與石英石實體面材的公司，以科技人造石起家的COMPAC西班牙康沛石，從小型的家族事業至今成為一家大型的跨國企業，數十年的發展，COMPAC西班牙康沛石憑藉著鑽研技術、創新設計與永續經營的方針，奠定品牌在業界的地位與聲望。康辰國際作為台灣總代理商，細心觀察到國內建材市場的需求，期許能以公司深厚的經營基礎與實務經驗，引領COMPAC西班牙康沛石邁入新的里程。

康辰國際執行長程麟堯，堅信「好的產品與優質的服務」為經營理念。

用面材妝點空間

COMPAC西班牙康沛石旗下目前擁有石英石、人造大理石以及黑曜石三條產品線，而石英石是企業運營的重點項目之一。COMPAC西班牙康沛石的石英石是將高純度的天然石英礦與顏料、樹脂加以揉和後，再經過真空高壓以及表面處理等過程所製作而成的實體面材，不同於傳統面材，石英石具有耐磨、耐刮的高抗磨特性，且高抗污、防吃色，克服天然石材常見的滲色質變問題。

雖然現今國內市場上的石英石品牌眾多、特性也大同小異，但提及COMPAC西班牙康沛石的優勢，執行長程麟堯自信說到：「它不僅是一片石材、一種面材，它更像是一件藝術作品，細緻且迷人。」品牌秉持著「一切設計，皆從大自然作發想。」並找來知名的以色列裔法國籍藝術家兼設計師Arik Levy擔任藝術總監，顛覆傳統且獨創的設計是Arik Levy的設計風格，明星產品「ICE OF GENESIS冰湖系列」即是Arik Levy將藝術工藝與科技技術完美結合的代表之一。

COMPAC西班牙康沛石的石英石有簡單好搭配的大眾色系、強化視覺與裝飾的天然紋路以及提升觸觸感與應用層面的特殊表面，共三個系列多達近40種的花色紋路選擇。其中以白色爲基底並帶有淡雅紋路的「Carrara」是長年的熱銷經典產品，而品牌旗艦展示櫃位內大型桌檯選用的「Unique Calacatta」，也成為近年的熱銷新星，與「Carrara」不同，「Unique Calacatta」的灰色線條中還蘊含著金色色彩，讓其更具層次與溫度。





突破自我，再創顛峰—Obsidiana 黑曜石

2021下半年，康辰國際將帶來「Unique Calacatta Black」以及霧面的「Unique Calacatta Gold」兩款新色，以潑墨黑、優雅金搭配冰曜白為基底的跳色設計，對比呈現、豐富視覺張力。同時，公司預計引進COMPAC西班牙康沛石的人造大理石系列，並選用復古且獨特的水磨石花紋為主打，提供消費者更多樣化的選擇。執行長程麟堯表示，隨著市場的轉變，除了擴增產品線，他們也積極為COMPAC西班牙康沛石的最新產品「Obsidiana 黑曜石」佈局。

霧面質地的「Unique Calacatta Gold」在白底中交織著優雅的金色線條。

十分重視企業社會責任的COMPAC西班牙康沛石，除了實施造林計畫、運用可再生能源、執行污水回收與廢料處理，貫徹永續經營的理念之外，全新的環保材料「Obsidiana 黑曜石」更是品牌的新一里程碑，「Obsidiana 黑曜石」是100%使用回收玻璃製成的面材，不僅擁有幾乎和石英石同等的硬度與特性，更獲得綠色建材重要指標之一的LEED認證。「Obsidiana 黑曜石」強調以回收、再利用、減少並再次審視四個階段，強調達到Zero Waste零浪費的目標。





頂尖產品、優質服務

以加工背景起家的康辰國際，除了擁有自己的加工廠，也長年深耕國內市場，打下深厚的基礎與實力。執行長程麟堯認為，好的產品搭配上優質的服務，是品牌能長久經營的兩大原因，感知建材展示、實際體驗對於消費者的重要性，設立在台北設計建材中心的旗艦展示櫃位，兩年多來透過與消費者面對面的交流，拉近與顧客之間的距離；近年，康辰國際也積極發展社群媒體，希望藉由線上線下的雙向平台，做到即刻回覆、即時回應消費者所需的完善服務。執行長程麟堯表示，康辰國際將持續深耕市場，提供國內消費者最新且最好的面材選擇。

人造大理石系列。

資料及圖片提供」康辰國際

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