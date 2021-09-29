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溫暖如家的辦公室 舒緩工作壓力

聯合新聞網 / 室內interior
基地位於基隆河畔，享有開闊視野及良好採光。
基地位於基隆河畔，享有開闊視野及良好採光。

【文．室內雜誌編輯部】

受到疫情影響，大眾逐漸習慣在家辦公，於自宅中隔劃出專屬的工作場域，或許是一個無人打擾的角落、或許是一張乾淨整齊的桌面，而當嚴峻情勢趨緩，人們再度回歸工作場所，是否能把「家」的氛圍帶進辦公室，消弭兩者隔閡，近境制作透過「砌．漫光」作了一次嘗試，打造一處溫暖如家的工作空間。

社交場域希望提供一個如同住家的放鬆環境。
社交場域希望提供一個如同住家的放鬆環境。

坐落於南港軟體園區周遭，大片落地窗正對基隆河景，遠方則有山勢蓊鬱，提供良好的採光及景觀視野。

本作為證券投資企業辦公室，工作內容需高度專注力，因此業主希望營造舒適放鬆的環境，提供員工閒餘時可以在公司交流、聚餐，並設有小型健身房，企業也時常需要接待客戶，期待能給予訪客深刻印象。

社交場域以明亮採光及多種光源與玄關形成強烈對比。
社交場域以明亮採光及多種光源與玄關形成強烈對比。

設計師將空間依機能劃分，自外向內分別為社交場域、工作場域及最深處的個人場域，釐清對外的接待場所與內部辦公區域，融合理性的軸線安排，從公領域過渡到私領域，盡可能保持開闊無隔牆，與窗外自然景觀產生連結，滿足高壓工作下身心靈的需求。

以光影隔劃場域

布局自玄關始便充滿精心安排，使用深色木格柵天花板及壁面大理石材形塑沉穩而具神祕感的環境，深色系的空間使視覺壓縮，為接下來的轉折提供戲劇性的變化，設計特意藉由櫃體仿擬廊道，並利用鏡面減弱牆體存在感。

玄關壁面使用鏡面處理，弱化牆體存在感。
玄關壁面使用鏡面處理，弱化牆體存在感。

進入社交區域則乍然一變，大面落地窗引入日光，透過不鏽鋼天花板漫射於室內。玻璃磚牆朦朧透出辦公區的光源，隱約可見到忙碌人影，設計師說明，在討論社交區及辦公區隔牆時曾模擬過多種方案，最終選用磨砂玻璃磚材質，既不阻礙採光與視線穿透，亦能確保辦公區不受到干擾，以光影變化模糊實體距離感。

此外於電視牆邊界、櫥櫃後方及玻璃磚牆底部皆埋設線性燈具，強調出立體性與線條，藉多種光線為社交場域綴飾變化。

不鏽鋼天花漫射自然光源，增加空間明亮度。
不鏽鋼天花漫射自然光源，增加空間明亮度。

除了光源的縝密編排外，數處善用木格柵元素作為石材壁面之間的呼吸間隔，垂直向線條可放大視覺高度，且隱藏及修飾逃生出入口的存在，更與建築外觀的棕色格柵呼應。

若仔細留意，空間多處牆體之間皆以玻璃製造脫縫效果，希望藉此產生牆體延伸感，並露出的一隙與人影能引領人好奇後方所發生的事與人，進而產生想像，也為日復一日的工作增添新意。

社交及辦公場域中央以玻璃磚牆及木格柵拉門作為分界。
社交及辦公場域中央以玻璃磚牆及木格柵拉門作為分界。

圖片提供」近境制作|遠域生活

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索

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