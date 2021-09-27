快訊

奇癢難耐！澎湖診所大排長龍 怪病還在追原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中歌劇院第一排 與美景交織的住宅設計

聯合新聞網 / 室內interior
電視牆延續弧形觀景窗曲線，並擴大採光範圍。
電視牆延續弧形觀景窗曲線，並擴大採光範圍。

【文．室內雜誌編輯部】

住宅與周遭環境總有密不可分的關係，設計師不僅規劃室內空間，更需將戶外景觀一併考量，塑造美好的生活氛圍。

本案坐落於台中市精華地帶，四周公園綠地環繞，更緊鄰日本建築大師伊東豊雄於台灣的代表作品─台中國家歌劇院，特殊的曲面牆體與圓孔使建築呈現有機性、貼合自然。

公共區域以淺灰色調為主，提升整體空間的明亮感。
公共區域以淺灰色調為主，提升整體空間的明亮感。

而這樣特殊的造型亦見於基地建築中，圓弧觀景區打破了方正的格局，為空間添入趣味性及變化的可能。擷取基地優勢，設計師以「圓弧」作為空間主軸，將窗外歌劇院建築線條轉化入內，藉由一道弧形電視牆連結圓弧觀景區的結構牆面，透過曲面弧形元素轉換，創造室內與室外視覺連結。

設計期待將窗外景致與生活交織，為美景鋪設好舞台後，如何與居住者的生活動線產生互動便成為設計時一大課題。

設計主軸自基地原有的圓弧觀景區延伸。
設計主軸自基地原有的圓弧觀景區延伸。

平日業主夫妻倆居住於此，一雙兒女於國外就學，希望空間能跳脫一般常見住宅規則，為生活增添趣味。空間功能著重於公共區域及主臥的分配，在滿足需求的條件下盡可能放大公共區域，成為空間主要核心。

圓弧連接窗外美景

設計師提到，動線規劃重點在於公私領域劃分，公共區域以開放式動線交錯，串聯客廳、景觀區、活動式書桌、餐廳等機能，並匯聚於客廳與餐廳兩處，作為家庭情感凝聚的場所。

入口玄關與次臥房相鄰，藉大理石屏風區劃動線。
入口玄關與次臥房相鄰，藉大理石屏風區劃動線。

玄關入口與兩間次臥房相鄰，因此以兩扇大理石屏風阻隔，錯落的設計保留視覺通透性，水墨紋大理石材質呼應業主蒐藏藝術品的喜好，弧形造型融入公區圓弧主軸，並以大面積淺色木質紋理襯托，屏風頂部特意脫開拉高視覺比例。

進入公共區域，電視牆成為視覺重點，設計承接觀景區圓弧造型並逆轉方向，為空間迎入最大化的陽光。餐廳則結合中島吧台設計，用餐之餘更可作為輕食調理、聚會待客等用途，熟食廚房則隱藏於深色木門之後。

天花板雙層弧線設計放大餐廳視覺高度。
天花板雙層弧線設計放大餐廳視覺高度。

公共區域以淺灰色為主調提升明亮感，礦物塗料壁面及灰色岩面地磚呈現質樸素雅的肌理，少部分區域以深色呈現，如餐廳中島透過深色壁面降低廚具的突兀感，客廳後方空間則規劃為活動式書房，以深色打造沉穩內斂氛圍。

除此之外，空間內多處轉化圓弧元素，如天花俐落的雙層弧線設計，為採光量較不足的餐廳挑高視覺，夾層中隱含的間接照明補足基礎光源；客廳地坪鑲嵌圓形大理石除了增添變化，更銜接玄關屏風材質，透過延續性，平衡材質間的視覺和諧感。

主臥房以質樸繃布嵌入半弧形的鍍鈦設計，延續公區語彙。
主臥房以質樸繃布嵌入半弧形的鍍鈦設計，延續公區語彙。

圖片提供」Z軸設計

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索

延伸閱讀

2021絕美「雪花冰」造型！各種口味盡情綻放 開出一朵花的華麗與優雅

52歲王菲獻唱粵語新歌 神還原24年前造型凍齡美顏引熱議 網「這是什麼人間仙子」

會說故事的南方澳跨港大橋 全國唯一「鯖魚」意象橋

「性感小野馬」變火辣小野貓！泫雅的小熱褲極短，根本是在穿泳裝

相關新聞

台中歌劇院第一排 與美景交織的住宅設計

將歌劇院的辨識元素延伸入室，優雅圓弧是空間主軸也是重要符號，弧曲連動著全室布局，引導動線不斷回望環境景致；在迴繞、節奏的韻律中，比喻生活曼妙如曲，以及歲月裡的恬淡雅意。

最美選材室 建材專屬的共享空間

本案為建材展示中心，在設計上力求打破制式規範，展現產品的質量與多樣性；選材室皆以品牌自有系統板材進行規劃，突破既有線性或面狀的慣用手法，表達系統板所擁有的無限想像和可能。

打造藝術宅 樂音與美學激發出的深厚韻味

寬闊無盡的空間感，提供音樂與藝術絕佳的展演舞台，與美好事物相伴，深厚了人文意蘊，創造出有別以往的住宅尺度，也讓生活品味有了全新的定義。

晉身居家主角的繽紛廚房

當廚房不再只是客廳的延續、空間設計的陪襯，簡約純色的設計也將不再是唯一。藉由材質的變化、多樣的圖騰線條、繽紛飽和的色彩、隱藏的豐富機能等，透過設計的變化，色彩的點綴，都將重新定義我們對於廚房的印象。

用多彩廚具打破居家空間的寂靜

 黑白灰的無色彩雖然沈穩、簡約、經典，但熱情的紅、明亮的黃、和諧的綠卻能為居家增添色彩，透過多彩的廚具運用，為餐廚時光帶來趣味與氛圍的變化。

2021紅點設計獎 台灣Best of the Best作品精選

八月份紅點設計獎宣布了「品牌暨傳達設計大獎」的結果，2021年，台灣作品在激烈的競爭之下，仍獲得十分亮眼的成績，本期《室內》介紹5件來自台灣的紅點最佳設計獎（Best of the Best）作品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。