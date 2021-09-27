台中歌劇院第一排 與美景交織的住宅設計

【文．室內雜誌編輯部】



住宅與周遭環境總有密不可分的關係，設計師不僅規劃室內空間，更需將戶外景觀一併考量，塑造美好的生活氛圍。



本案坐落於台中市精華地帶，四周公園綠地環繞，更緊鄰日本建築大師伊東豊雄於台灣的代表作品─台中國家歌劇院，特殊的曲面牆體與圓孔使建築呈現有機性、貼合自然。



公共區域以淺灰色調為主，提升整體空間的明亮感。

而這樣特殊的造型亦見於基地建築中，圓弧觀景區打破了方正的格局，為空間添入趣味性及變化的可能。擷取基地優勢，設計師以「圓弧」作為空間主軸，將窗外歌劇院建築線條轉化入內，藉由一道弧形電視牆連結圓弧觀景區的結構牆面，透過曲面弧形元素轉換，創造室內與室外視覺連結。



設計期待將窗外景致與生活交織，為美景鋪設好舞台後，如何與居住者的生活動線產生互動便成為設計時一大課題。



設計主軸自基地原有的圓弧觀景區延伸。

平日業主夫妻倆居住於此，一雙兒女於國外就學，希望空間能跳脫一般常見住宅規則，為生活增添趣味。空間功能著重於公共區域及主臥的分配，在滿足需求的條件下盡可能放大公共區域，成為空間主要核心。



圓弧連接窗外美景



設計師提到，動線規劃重點在於公私領域劃分，公共區域以開放式動線交錯，串聯客廳、景觀區、活動式書桌、餐廳等機能，並匯聚於客廳與餐廳兩處，作為家庭情感凝聚的場所。



入口玄關與次臥房相鄰，藉大理石屏風區劃動線。

玄關入口與兩間次臥房相鄰，因此以兩扇大理石屏風阻隔，錯落的設計保留視覺通透性，水墨紋大理石材質呼應業主蒐藏藝術品的喜好，弧形造型融入公區圓弧主軸，並以大面積淺色木質紋理襯托，屏風頂部特意脫開拉高視覺比例。



進入公共區域，電視牆成為視覺重點，設計承接觀景區圓弧造型並逆轉方向，為空間迎入最大化的陽光。餐廳則結合中島吧台設計，用餐之餘更可作為輕食調理、聚會待客等用途，熟食廚房則隱藏於深色木門之後。



天花板雙層弧線設計放大餐廳視覺高度。

公共區域以淺灰色為主調提升明亮感，礦物塗料壁面及灰色岩面地磚呈現質樸素雅的肌理，少部分區域以深色呈現，如餐廳中島透過深色壁面降低廚具的突兀感，客廳後方空間則規劃為活動式書房，以深色打造沉穩內斂氛圍。



除此之外，空間內多處轉化圓弧元素，如天花俐落的雙層弧線設計，為採光量較不足的餐廳挑高視覺，夾層中隱含的間接照明補足基礎光源；客廳地坪鑲嵌圓形大理石除了增添變化，更銜接玄關屏風材質，透過延續性，平衡材質間的視覺和諧感。



主臥房以質樸繃布嵌入半弧形的鍍鈦設計，延續公區語彙。

圖片提供」Z軸設計

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