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晉身居家主角的繽紛廚房

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

不管是因新冠疫情的影響，抑或是人們生活形態的轉變，開放式空間規劃的風氣逐漸盛行，家成為人們舉辦活動、相約相聚最自由且自在的空間，除了客、餐廳場域之間的界線逐漸模糊，更有人會將「廚房」作為空間主角。

當廚房不再只是客廳的延續、空間設計的陪襯，簡約純色的設計也將不再是唯一。藉由材質的變化、多樣的圖騰線條、繽紛飽和的色彩、隱藏的豐富機能等，透過設計的變化，色彩的點綴，都將重新定義我們對於廚房的印象。

MESONS／禹臣
MESONS／禹臣

MURANO廚具經過飾面和材料的考究，最後選用擁有光澤表面和觸感的蝕刻玻璃為主體，藉由蝕刻玻璃的反射能力，不僅拓寬空間感，也能從中產生意想不到的風景。


Cleanup／竹桓
Cleanup／竹桓

STEDIA系列不僅提供多樣化的門片以及多種款式的把手選擇，更展現強大的收納機能，透過大容量空間的直立收納、內抽的分隔使用等，細心考量使用者所需。


HÄCKER／三緯
HÄCKER／三緯

廚具不僅展現出對細節的重視，並採用獨家防潮技術，能克服亞洲的潮濕氣候，封邊20年不脫落，供消費者最安心的保障。


雅登廚飾／雅登廚飾
雅登廚飾／雅登廚飾

采鑽玻璃系列廚具兼具個性化設計以及安全環保的特性。以輕量化且不含甲醛的環保鋁合金和玻璃為主體，運用玻璃烤漆技術，製作出獨一無二的彩繪門板。


Cesar／樺品國際
Cesar／樺品國際

Unit系列引用50年代家具的柔軟線條，邊角金屬的圓潤弧度使設計更加優美；騰空的桌腳設計，成功塑造輕盈感，最後點綴的Shell貝殼和Eero香檳金把手，成為作品亮點。


德國精品廚具Nolte／麗舍
德國精品廚具Nolte／麗舍

Loft廚具的設計靈感來自於對於時光飛逝的感嘆，如何透過客製化的設計，體現使用者對於自我生活態度的重視以及需求，是Loft廚具秉持的設計概念。

資料及圖片提供」各大廠商

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