最美選材室 建材專屬的共享空間

【⽂．室內雜誌編輯部】

本案是台灣品牌「伸保木業」位於台中的建材展示中心。騎樓式店面挑高條件相當充足，且交通方便、地點醒目，YHS DESIGN設計事業企圖透過豐富的細節和質感，梳理極致工藝的美學與革新概念，並融入當代時空的情感串聯，打造一處專屬且獨特的選材空間，同時實現對設計及未來生活的憧憬。

作為一間有著約300種材料的選材室，小至五金零件，大至大型板材，如何精準拿捏展示與收納的平衡，是設計團隊首要的切入點。

楊煥生設計師表示，業主希望打造一間專屬選材室，是一處特別的共享空間，可以實際分享材料真實的尺寸、花紋等細節。對此，在設計上力求打破制式規範，展現空間的質量與多樣產品，整個商品線約有300多種板材，長到8尺，小到五金配件或零件等，首要的思考在於選材求及收納等面向，如何使建材擁有自己的「家」，能夠輕鬆展示使用，同時傳遞設計美感，構築出一個舒適的環境。整體思維以材料出發，初步依照材料尺寸和性質，約略規劃分類。

主燈以三個導圓的三角形去組合，長條形方管藉由180度扭轉，產生轉折曲線，使光源更均勻；可自行調整的色溫能夠兼顧氣氛情境和輔助選材。

第二是創造與人互動的場域，包括如何抽取板材方便觀看，第三則著手設定設計調性，如色彩計畫和動線安排，讓使用者能流暢地於此進行洽談，最後，必須聚焦於空間的開闊性，提升共享、交誼的品質及氛圍。楊煥生進一步解釋道，展示中心選用業主商品中帶有水泥灰質感的板材作為襯底，肌理屬於色階中間值的協調色，盡量弱化空間硬體對板材呈現的干擾。

將板材轉45度斜角後規則性排列，使用者可輕鬆抽取觀看，亦提升收納。

此灰色調的水泥特殊紋理更可藉反光看見板材表面的手感效果，從入口處向內望，人工光源的投射下充分表現出材料的溫潤；由室內看向戶外時，則可透過自然光源的折射顯現板材的自然性，設計師認為這樣的水泥灰基底帶出的層次，能間接調和較為冰冷的氛圍，其他材質的選擇，像是木皮部分，則選擇雙色肌理作為基礎色，同時利用金屬線條點綴，讓長型格局的進出面不會太單調。

利用水泥灰板材打底之餘，也點綴金屬元素，豐厚空間表情。

重新定義建材的面貌

業主期望整個選材室的材料皆採自有系統板材進行規劃，並可突破既有線性或面狀的慣用手法，因此設計團隊藉由弧形、曲線去表達系統板所擁有的無限想像和可能。

設計團隊嘗試將系統板材以薄背切、彎折等方式達到折線造型，巧妙發揮建材的無限可能。

就施工而言，相對所需的技法較為複雜且困難，設計師不被材質的特性侷限，改由設計思維切入，將材料背面切溝5mm，並以木工為基底，去彎折貼附系統板材，透過這種創新概念，嘗試替選材展示空間注入更深層想法，就像漣漪般激起設計的火花。

圖片提供」YHS DESIGN設計事業

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