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打造藝術宅 樂音與美學激發出的深厚韻味

聯合新聞網 / 室內interior
採開放式手法形塑公共空間，並以「一進、二進、三進」的概念框出區域性。
採開放式手法形塑公共空間，並以「一進、二進、三進」的概念框出區域性。

【⽂．室內雜誌編輯部】

「家，就是美術館」，聽起來好像與一般人的生活有些距離，但在《流雲月光》一案，俞佳宏設計師透過深刻探討藝術與設計結合的可能性，完成了這個具博物館氣勢，又有著美術館溫婉氣質的住宅情境。

設計與藝術的平衡

基地位於高雄市中心，是當地的指標建案，業主提出的第一項訴求即為，需保留置放史坦威三角演奏鋼琴的空間，其二，希望家中能展示藝術家的作品。

客廳和餐廳鋪陳相同的大理石材語彙，刻意挑選造型俐落的圓形壁燈，在粗獷牆面上格外純粹。
客廳和餐廳鋪陳相同的大理石材語彙，刻意挑選造型俐落的圓形壁燈，在粗獷牆面上格外純粹。

藉由這兩個需求，設計師跳脫住宅常見的架構，近百坪的開敞面積以區域性進行劃分，僅安排一間臥室，其餘皆為開放空間，擷取傳統古建築院落式的「一進、二進、三進」意象，將視覺尺度最大化，並以展覽廳概念，不同場域裡有不同藝術主軸的呈現。

底牆徐永旭老師的陶瓷作品依據基地條件量身訂做。
底牆徐永旭老師的陶瓷作品依據基地條件量身訂做。

此次共挑選5位來自世界各地，包含台灣、英國、德國等藝術家的悉心之作，有鑑於藝術品是本案非常重要的靈魂，俞佳宏特別提到，如何適切呈現是一大挑戰，若未拿捏好分寸，容易導致空間的主題性過於凌亂與分散，於是他清楚整合設計調性和風格，再細膩剖析藝術品的擺放位置與陳列方式，色調及材質上則盡量與之融合呼應，使兩者搭配達到加乘效果，整體氛圍協調貫穿。

從鋼琴到主臥之間，以穿堂方式設計，並以地毯作為貫穿。
從鋼琴到主臥之間，以穿堂方式設計，並以地毯作為貫穿。

設計師大幅度調整了平面布局，將縱深推至底部端景，並藉由天花板的相異材質，無形卻明確的圍塑出客廳、鋼琴演奏區及餐廚區，再利用存在於場域兩側的結構體（實為收納櫃）突顯空間層疊的韻律。

以特殊塗料製成的鋼琴區天花板，形似穹頂，企圖與樂音產生共鳴。
以特殊塗料製成的鋼琴區天花板，形似穹頂，企圖與樂音產生共鳴。

三角獨立鋼琴被放在縱軸橫軸的交會點，完全無隔間的設計手法，塑造寬敞無阻的感受，無論身在任何角落，鋼琴都會是軸線的中心焦點，彷彿走進演奏廳，盡情徜徉於悠揚樂音中；俞佳宏特別以雕塑天花板顯現鋼琴的主要性，宛如穹頂般的凹面好似一幅現代抽象的畫作，特殊塗料創造出的簡潔造型與材料的紋理，亦豐厚了空間表情。

餐廳是生活軸線的延伸。中島的鏤空底座讓量體更輕盈，也保有視線的延續。
餐廳是生活軸線的延伸。中島的鏤空底座讓量體更輕盈，也保有視線的延續。

餐廚區依舊以開放式手法規劃，廚具採用德國bulthaup，懸浮式櫃體營造出輕盈感，隱藏壁櫃滿足了電器及收納需求，中島的不鏽鋼方框腳座讓視覺更顯通透，也讓居住者靈活展現對於生活的無限想像。

圖片提供」尚藝室內裝修設計有限公司

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