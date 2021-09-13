樸雅中的細膩 人文與藝術交融出的雋永畫面

【文．室內雜誌編輯部】

開卷，意指讀書，不僅是一種興趣，更是一種生活態度，「藝術與文學的涵養，來自於生活的累積」，是方信原設計師為本案所下的註釋。基地坐落於台北市知名建案，緊鄰台北101與象山，有著絕佳的地理位置及生活機能。

多向性的玄關不具方向指引功能，薄膜牆與鞋室櫃體間刻意保留廊道，提供業主創造端景的彈性。

建案由知名白派建築大師理查．邁爾（Richard Meier）操刀，他善用幾何形、大面玻璃及純白色調，藉此與自然產生和諧關係；方信原設計師梳理上述白派建築元素後，將其轉譯成室內設計的三個方向，分別是：結構機能、空間意境及生活態度，再結合基地條件與業主對居住環境的藍圖和想像，跳脫制式的豪宅設計概念，透過大器又不失優雅細節的手法，交織出時尚與侘寂相融的畫面。

寬敞的空間感符合業主席地而坐的生活習慣；經典家具與老件家具彼此相得益彰。

設計師保留了建物原有的三根圓形立柱，並運用增設的片（塊）狀及薄膜牆結構，堆疊出空間層次，亦形成律動感，再依據業主對家的初步想像，統合出適切的平面布局。

在燈光計畫上，主要以單點投射的方式進行布局，點狀光源更能營造出情調。

方信原強調，滿足機能需求是作為設計師最基本的要求，如何提升空間價值、精準拿捏視覺的平衡，則是設計者個人美感與內化功力的表現；空間的好與壞並非取決於軟硬裝的價格或種類，而是專注於細節的協調，編排出最適合的居住尺度，如何讓空間保有鮮明的設計精神，又能符合業主的生活習性，是他認為最有趣的設計議題，也是過程中最大的挑戰。

兩個高度一致的網狀鐵架鏈結了客廳與休憩區，扮演著界定場域的重要角色。

業主個性豪爽，平時熱愛閱讀與烹飪，期望生活動線上處處可輕鬆拾起書本，餐廚區亦是日常重心，同時，也欲保留空間的開闊感，弱化隔間的存在，讓整體視野連貫寬敞；有鑑於此，設計師將開放式中島視為中心，再利用圓形立柱旁的兩個高度一致（140公分）的網狀鐵架，圍塑出「V Core」，在不增加隔牆的前提下，這個V字形無形卻清晰地區分客廳、休憩區、餐廳三個場域，讓視線範圍極大化，維持開闊性之餘，也使空間的意蘊更加綿長串聯。

中島是住家的核心。透過漸層架構的運用，使視覺效果極大化，強化人與空間層疊的關係。

此外，本案引入「皮影戲」意象，在入口玄關處增設一面以PVC中空板結合玻璃的「薄膜牆」，行走間的剪影或光線的朦朧穿透皆深化了空間的脈絡，方信原進一步解釋道，一般的住宅玄關會隱約提供方向的導引，但在「開卷」一案中，玄關的薄膜牆與鞋室櫃體不具任何指引性，他企圖營造一個多向性的領域，不論向左向右皆可與不同居家風景相遇。長條塊狀（鞋室櫃體）與片狀結構（薄膜牆）間刻意拉出一條過道，旨在提供業主置放藝術品形塑端景的彈性，深刻探討空間穿透的靈活可能。

主臥一隅。獨立浴缸被設定在十分明顯的位置，僅以紗網作簡單阻隔。

圖片提供」瑋奕國際設計工程有限公司

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