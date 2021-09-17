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用多彩廚具打破居家空間的寂靜

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

色彩運用的意涵與人類的行為、情緒有著直接的因果關係，因此在商業應用範疇佔有一席之地，也被視為一種趨勢指標。

 黑白灰的無色彩雖然沈穩、簡約、經典，但熱情的紅、明亮的黃、和諧的綠卻能為居家增添色彩，透過多彩的廚具運用，為餐廚時光帶來趣味與氛圍的變化。


Pronorm／大雅廚具
Pronorm／大雅廚具

proline系列霧面紅結烤廚具，利用紅色喚起使用者的感官，不僅採用高達90%的綠能源來製造每一套廚具，更將德國工藝、環保材質與繽紛色彩相結合，創造專屬的獨特風格。


LEICHT／弘第 HOME DELUXE
LEICHT／弘第 HOME DELUXE

LARGO-FG|IOS-M選用霧面玻璃烤漆的水波藍，微透光的質感散發低調的光澤，中島檯面採用厚實的晶質玻璃，與底櫃的門板顏色相呼應，呈現一致且和諧的視覺效果。


STOSA／禹臣
STOSA／禹臣

dolcevita廚具採用新古典設計，沿襲古典美學的風格，並將傳統古典的裝飾元素融入設計之中，從繁入簡的方式演化出輕古典風雅又不失態度的風貌。


德國Schröder施羅德／雅登廚飾
德國Schröder施羅德／雅登廚飾

品牌十分重視各國的人文風情、設計趨勢以及使用者的特殊需求，不僅擁有多元的技術解決方案，還能提供客製化的設計。無論是特殊材質、獨特使用條件或是專屬的個性化設計，只要顧客所需，即能量身打造。


störmer／德宜國際
störmer／德宜國際

R4520 Athen系列採用顏色飽和且明亮的鋼琴烤漆，搭配RAL國際色卡，可以依照個人喜好選色；中島兩側採用弧形櫃體搭配無把手Tip-tec開啟門板，圓弧線條與鮮明色澤的搭配，展現出精細與多樣性。


德國經典廚房ALNO／麗舍
德國經典廚房ALNO／麗舍

透過櫃體與金屬系統結構的搭配，體現廚櫃家具化、家居一體的概念；而色彩及材質的選擇更可以依據個人喜好和需求挑選，讓設計跳脫框架，不再受到侷限。


寶隆尼 BERLONI／豪士多
寶隆尼 BERLONI／豪士多

隱藏式把手，讓廚具的焦點集中於門板，完整了整體的顏色和材質的體現，不僅滿足使用者在廚房空間與居家生活的設計美學與實用需求，更是極簡抽象藝術以及傳統的完美結合。

 

資料及圖片提供」各大廠商

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