2021紅點設計獎 台灣Best of the Best作品精選

【文．室內雜誌編輯部】

繼四月初，紅點產品設計大獎公佈得獎名單後；緊接著，在八月份宣布了紅點品牌暨傳達設計大獎的結果。在為期數天的評估過程中，評審達到一致的共識，從今年投稿與獲獎的作品中，可以發現「數位解決方案」、「品牌」以及「社會責任」這三大特徵，不僅影響設計，同時也是作品獲得成功的原因之一。

2021紅點產品設計大獎中，台灣共有114件作品榮獲紅點獎，其中馳綠XpreSole Panto雨靴、Porsche Design Acer Book RS筆記型電腦、Philips B1D5000顯示器以及板橋布查花園幼兒園榮獲紅點最佳設計獎；而八月揭曉的2021紅點品牌暨傳達設計大獎，共有105件紅點獎與2021臺灣文博會《花蓮縣館—據說考古隊》、《2020桃園文創博覽會—走桃花》、《STEADY POWER 穩定日常》線形藝術展、《田馥甄 一一》音樂錄影帶、《來嗑光，和＿作用》藝術力便當以及4件青年組作品，共9件作品獲得紅點最佳設計獎。本期《室內》將介紹5件來自台灣的紅點最佳設計獎（Best of the Best）作品。而2021年所有品牌暨傳達設計獲獎作品將會在11月12日起在紅點官方網站進行線上展覽（https://www.red-dot.org），請大家共同關注與參與。





板橋布查花園幼兒園／三角創意

兒童看待世界的視角與成人不同，他們透過玩耍來發掘世界。空間以溫潤的木材以及潔淨的白色為主，明亮清晰的氛圍讓兒童能盡情發揮想像力，考量兒童作為空間的主要使用者，除了加入洞穴造型和圓弧玻璃窗等弧形元素溫潤視覺，並選用柔軟且富有彈性的地板，提供更安全的活動空間。其中廁所明亮通透且低矮隔間的開放式設計，打破傳統廁所的格局，體現設計者對於「安全」的重視。





《STEADY POWER 穩定日常》線形藝術展／大亞電線電纜、INCEPTION 啟藝

大亞集團65週年《 STEADY POWER 穩定日常》線形藝術展，以「穩定日常」為題，訴說大亞電線電纜雖隱身於鋼筋水泥下，但傳遞的電力支撐著人們的日常生活。邀請金工藝術家李昕，用電纜纜芯的銅線為材料創作，透過大眾生活的6個日常場景：粥攤、燈塔、火車、餐桌、廟宇、大樹，打造6座藝術裝置，搭配燈光情境、語音導覽，營造出如同沉浸式劇場的氛圍，觸發參觀者的記憶並產生聯繫。





《2020桃園文創博覽會—走桃花》／桃園市政府、格式設計

桃園是全台第一個舉辦在地文創博覽會的城市，以每兩年舉辦一次的形式進行。《2020桃園文創博覽會—走桃花》選擇在富含歷史記憶、具多元文化的中壢馬祖新村舉辦，將這個獨特的文化遺址透過設計翻轉大眾印象。「走」在閩南語中有「跑」的意涵，團隊以「走桃花」作為活動名稱與宣傳語，將眷村空間打造成當代文化的桃林，展現出桃園不停向前邁進的推動力。





2021臺灣文博會《花蓮縣館—據說考古隊》／花蓮縣政府、偶然設計

《花蓮縣館—據說考古隊》是2021臺灣文博會的地方展館之一，為了展現花蓮最靈性的一面，設計團隊進行了一年的實地田野調查，收集了花蓮的聲音、植物、香氣、石頭和故事。從地面升起的巨型石頭裝置，是利用上千片廢棄的大理石板材堆疊而成，由布農族的石板屋延伸成板塊量體，展示出花蓮的特質。展覽邀請參觀者成為傳奇考古隊的一員，一同進入並探索花蓮最獨特的風景。





《來嗑光，和＿作》藝術力便當／新北市政府農業局、朱銘美術館

《來嗑光，和＿作》藝術力便當是2020年朱銘美術館與新北市農業局聯手為《來嗑光，和＿作》藝術展演推出的宣傳商品。跳脫傳統藝文活動利用廣告、海報等的宣傳行銷手法，從大眾每天關心的話題「食物」為發想，將宣傳資料、夏日造訪金山必備的毛巾、野餐墊等，化為在地食材造型，組成趣味又吸睛的便當，並在辦公大樓的便當自動販賣機限量開賣，一份不能吃但卻很實用的便當，成功造成話題。​





資料及圖片提供」Red Dot Design Award

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