居家健康「水環境」的把關者

【文．室內雜誌編輯部】



如同大眾所熟知，「陽光、空氣、水」是人類生存的三大必須要素，在人們每日相處的住宅空間設計中更不可或缺，近年來在醫療專家及設計專業人士的推廣、教育下，多數人在設計住家時都會格外注重採光及通風，並添購空氣清淨設備，以打造舒適而健康的住家。但是「水」呢？你是否曾考慮過每日漱洗、飲用的「水」是否足夠乾淨？



創立於1999年，拓霖早已為你設想妥當，於創立初期便代理了發明全世界首台家用全自動軟水機的美國Ecowater淨水品牌，成為全台灣最早引進全屋式淨水概念及商品的淨水設備公司，同時也是國內唯一能同時設計規劃及銷售全屋式淨水商品的公司，更於2005年正式代理德國BWT倍世淨水，成為台灣地區總代理商。



拓霖安裝團隊。

成立超過百年，德國倍世BWT集團目前為歐洲第一大水處理設備製造商，旗下40多家子公司涵蓋自天然泉水淨化處理到廢水處理，飲用水、製程用水、雨水回收等各式水處理領域，使品牌能自信地喊出「你可能沒聽過BWT，但你一定喝過BWT的水」。有能力代理如此具代表性的品牌，更可鑑明拓霖的專業及用心，深受台灣民眾信賴。



全方位的守護者

儘管已有巨大成績，拓霖不止步於此，在堅持產品品質、功能及設計的概念下，秉持著商品品質的重視、對生命的尊重，及對消費者的服務，於2012、13、15年陸續代理多個歐美知名淨水設備及系統，並於2017年成立品牌「倍偉特」，設計製造符合台灣使用的各式開飲機設備。



德國b-intense光能艙。

目前在全台主要城市及地區，擁有100多家簽約一級經銷商，並開設7家直營BWT德國倍世全屋水處理專賣店、100多個銷售據點，且在特力屋、家樂福、燦坤、全國電子等各大賣場皆設有駐點，提供專業設計與規劃整合安裝配置、安裝施工服務團隊、維護保養等優質服務，給予客戶完善的售前諮詢及售後服務，為居家用水提供更完善的解決方案。



除了全屋淨水系統，拓霖在乎一切與水與健康息息相關的問題，因此他們也引入同屬BWT集團旗下的「b-intense光能艙」，將專業的醫療光能引入生活，運用專利光能技術，透過柔和的方式讓體內產生溫熱效應，加速體內循環，提供全方位的健康效益，並透過精心設計的外觀，使「光能艙」融入居家及辦公空間之中。



德國aquatherm先進管材系統。

拓霖更代理了德國aquatherm先進管材系統，為全球第一家發明PPR材質管材的公司，不僅抗震耐及彎折、一體成型，更具有100％防鏽蝕、製程零污染且可完全回收等諸多優點，與淨水系統相輔相成，打造完美居家「水」環境，成為民眾日常生活必備的健康把關者。



圖片提供」拓霖



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