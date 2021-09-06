一間溫柔的動物醫院 用溫暖情境緩解不安 打開理解的門扉

【文．室內雜誌編輯部】

這是一間專責動物齒科的專科醫院，基地位在社區大樓的1樓與2樓裡。有鑑於過往飼主在飼養動物時，往往較容易忽略動物的齒科健康，因此業主期望能透過這間專科醫院傳遞良好的飼養觀念，同時提供動物齒科的全方位服務。在此期待下，胡廷璋設計師以空間規劃突顯專科醫院之特色，以及業主的溫柔初心。

櫃台，以低調的燈光渲染突顯空間柔和質感。

回顧基地，空間原本是一間運動服飾店，在過去除了1樓充當門市外，2樓主要作為倉儲使用。由於改為醫療空間，與往昔業種大相徑庭，因此設計師在平面配置上重釐分流分區，均細心地編布開放與私密層級的場域，同時避免主、客動線相互干擾。

利用櫃台與診間，順勢為樓層與機能動線分流。

大範圍的區隔上，1樓前場主要的功能是服務飼主，規劃為接待場域，中段空間則是作為獨立診間使用，後場則是編入服務動物的診療、檢驗區。在2樓部分，分別規劃出預約專用的洗牙室、動物術後恢復室與飼主第二等候空間，讓較長時間的醫療與陪伴，能享有不受干擾的舒適環境。

氛圍溫柔、舒適的等候區，撫慰飼主與動物的不安情緒。

面對這間動物專屬的牙科院所，設計師在最初的規劃階段，即關注於如何藉由空間語彙呼應動物牙齒。他用微觀世界的角度，細想動物置身環境與面對診療時，可能產生的不安情緒，也期望讓飼主感同身受，油生理解與包容。

裝飾細節均融入牙齒構造與牙齒質感等概念。

在研思過程裡，回想到，牙齒其實可以視同動物的一種情感表現工具，它是直接傳遞動物當下情緒最有力的器官；像是，小狗在幼犬時期，玩耍與互動過程裡，會以身軀磨搓或輕咬對方，作為親密與示好的訊息，來傳遞自己對夥伴、主人的信任與情感。因此，何不在醫院的空間設計上，讓飼主們重溫那段溫暖而柔軟的回憶？

用診療室作為中介，區別出工作動線與飼主動線。

再細究空間裡的口腔與牙齒造型，設計師的重點並不在形似，而在於意境。他將1樓定義為微觀動物口腔世界的入口，造型靈感來自於哺乳動物的牙齒組合，利用有機線條，將主要的四種牙齒的基本類型：門齒、犬齒、前臼齒和臼齒，形隨機能地排列進入空間中，隱喻著堆疊、銳利、咬痕等意象，構成等候區的主要風景。

2樓，飼主第二等候空間，讓長時間的手術等待與術後陪伴能享有安心舒適的環境。

2樓，則是更進階的知識殿堂，在等待動物洗牙手術的飼主休息區內，放置了齒類模型，讓科普觀念更加具象，飼主可以在操作與觸碰中理解貓犬動物的排齒構造。口腔是溫暖且柔軟的，在這間動物專科醫院裡，這份溫度被付諸於空間的硬體質地，靜靜地擴散開來，感染著場域內的所有人。

圖片提供與版權」覺知造所

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