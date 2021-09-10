家庭劇院型質選品 打造你的私人娛樂中心

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

「家庭劇院」的概念出現在1950年代，而60年代的美國流行在家庭日拍攝紀念影帶作為回憶播放，這個文化也流傳至歐洲。 隨著數位時代的發展，影音娛樂需求大幅的增加。而今，家庭劇院不僅只是一個看電影的房間，而已經成為全功能家庭娛樂中心。

IMAX Private Theatre®／大輔國際
IMAX Private Theatre®／大輔國際

選用1.89:1長寬比的弧形銀幕，比傳統2.4:1多出26%的觀賞範圍，完整體現電影效果，同時加入遠端監控服務，避免嘉賓前來卻無法撥放影片的窘境。


Caimi Brevetti Snowsound／中崧經貿
Caimi Brevetti Snowsound／中崧經貿

吸音板科技生產耐用、極輕薄且容易安裝的產品，單一材料、整體結構外部所使用的布料以及吸音板內部材料都有義大利第一級與歐盟等級B¬s2,d0分類認證，能對火災做出防火反應。


PIERRE FREY／安得利集團
PIERRE FREY／安得利集團

手感極佳的絨布LUIGI，以防焰紗線Trevira CS織造而成，為室內空間提供多一層的安全保障；此外，可客製化壓花圖案於絨布上，展現細緻獨特的效果。


Steinway Lyngdorf／紘樂名品
Steinway Lyngdorf／紘樂名品

Model D 音箱外框由硬楓木壓成，最外層的黑色鋼琴烤漆是其標誌性外觀；RoomPerfect™用真正的3D測量技術和獨特的目標響應計算來分析並優化聲音表現力。


Promemoria／易雅居
Promemoria／易雅居

Albert沙發底座使用實木木頭，搭配高級面料，上方左右兩側有兩個形狀大膽的銅質手把，此外，沙發附了三層的靠枕，可舒適的靠著抱枕坐臥。


BANG & OLUFSEN／D&L丹意信實
BANG & OLUFSEN／D&L丹意信實

BeoLab 50主動式揚聲器擁有低調簡約的造型，不僅呈現最真實的音效，具備創新的聲效控制功能，與Beovision Harmony顯示器融合出立體聲與鮮活的影像體驗。


荷蘭Zuiver／夏馬城市生活
荷蘭Zuiver／夏馬城市生活

富有當代藝術設計感的奢華圓形大理石邊桌，以整齊的圓形切面呈現每一個結構，獨特的綠色大理石搭配上黃銅色的骨架，優雅質感從中自然散發。

資料及圖片提供」各大廠商

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