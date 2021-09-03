頂級廚衛品牌的台灣領航者 實現對家的想像

【⽂．室內雜誌編輯部】

法國設計鬼才菲利浦．史塔克（Philippe Starck）曾說過：「設計是拒絕任何規則與典範的，本質就是不斷地超越與探索。」正如同成立於1980年的麗舍生活國際股份有限公司（以下簡稱麗舍），為台灣引進世界知名的高級廚具與衛浴產品之先驅，執行長斯夏齡憑藉對美的追求與對品味的堅持，在進口精品廚衛尚未深入台灣消費者的生活時，便毅然決然的投入其中，並不斷探索美學領域，豐厚品牌底蘊，一次又一次創造令人驚豔的亮麗成績。

站穩業界領先地位

麗舍所有的代理商品皆符合高規格、穩定安全與絕佳機能性的條件，多年來秉持著專業與細心的服務精神，全力為客戶打造出優質品味的居家環境，近年來更融合藝術美學與智能設計，提供量身訂製方案，營造兼具美感及個人獨特品味的空間氛圍。無論從代理全球眾多高階品牌、跨兩岸的經營規模、逐年成長的營業額等方面來看，在在顯示著麗舍在生活空間業界的長期領導地位，目前台灣大多數五星級飯店如W Hotel台北、台北萬豪酒店、礁溪寒沐酒店、高雄晶英國際行館等，以及勤美璞真、松江一號院、森美館等知名建案，多採用麗舍之產品。

麗舍台北門市－KOHLER展間。提供消費者零距離接觸與體驗產品的機會。

經營理念方面，麗舍堅持經營高質感居家產業，正如Home Boutique之定位，引進世界各國頂級品牌與豐富、品質卓越的產品，滿足高階客戶對居家生活的需求之餘，亦提供「生活美學文化」和「智能家居設計」的整體解決方案，以豐富經驗透析客戶的需求，再融合對創新趨勢的觀察，提出最佳的品牌與技術建議，並從風格、搭配、實用性與價格做全盤考量，不僅能接軌國際潮流，更能為空間注入科技、時尚且藝術的氣息。而專業的施工團隊與優質完善的售後服務，更是麗舍始終位居國內廚、衛精品領導地位的最大關鍵，多年來不斷精進施工技術，以「高品質、零缺點」作為終極目標，企圖提供超越客戶期待的服務；售後服務施工團隊則藉著扎實的經驗，力求3日內完成維修，其效率遠超過同業，故能以近乎100%的滿意度，贏得客戶的忠誠與信賴。

麗舍所代理的美國設計師經典衛浴品牌KALLSITA。全新Argile系列的藝術檯盆與獨立式浴缸，採用獨特礦物材料製成，專屬訂製的Honed White磨砂白色調，以不規則紋理裝飾，打造立體浮雕般的效果。

麗舍目前的服務項目為世界頂級廚具、衛浴器具與裝設品進口銷售，廚具主要代理品牌涵括ALNO、Impuls、NOLTE，衛浴方面則為KOHLER、hansgrohe、AXOR、Kallista、THG等國際精品廚衛。為提供最新穎、完美的全方面生活美學，麗舍用心打造全台的展示據點，以最快的速度引進新產品和流行趨勢，讓消費者親見與世界同步的廚衛精品，更規劃Home SPA、示範廚房體驗專區，讓顧客能親身感受頂級廚衛產品的魅力跟特色；例如與德國精品衛浴hansgrohe攜手合作的台北AXOR旗艦店，強調「以水為本」的設計理念，展示間充滿藝術、創意又獨特的風格，完美詮釋德國精品龍頭的極致工藝。

被譽為「家居界香奈兒」的法國奢華精品衛浴品牌THG，全新Le 9系列龍頭採用華麗Howlite白紋石元素，藉由雅致紋理烘托出高貴奢華氛圍。

針對未來願景，麗舍將會引進更多國際品牌，建構更多元的產品網，也期盼以具國際觀的視野、最優質的服務與頂級的空間體驗，致力於實現消費者對家的夢想藍圖與期待，持續作為進口精品廚衛的領導者！





圖片提供」麗舍Home Boutique

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索