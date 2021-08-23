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揉合今古的設計 打造永不過時的住宅

聯合新聞網 / 室內interior
將私人領域打造為相等量體，並以木皮材質弱化長廊深度。
將私人領域打造為相等量體，並以木皮材質弱化長廊深度。

【文．室內雜誌編輯部】

本案坐落於台北市中心，業主為新竹科技公司主管，常需往來國內外各處，與妻子育有兩名男孩，皆於國外就學。由於業主工作需求，常有同事至家中討論、開會等，需要分明的公私領域劃分，空間除重視對外展現業主品味與質感，更須考量維護便利性。

公共區域以木皮結合大面石材，以大地色系為主。
公共區域以木皮結合大面石材，以大地色系為主。

此作設計風格上揉合今古，在現代感家居中保留古典骨幹，設計師陳君哲分享，由於業主原先住宅偏古典風格，也計畫長期居住，因此設計的「永恆性」便成為他著重之處，於室內運用建築手法，透過櫃體、材質等運用微調原有格局，使多處展現對稱、平衡的美學，再於細部添入弧線元素，打造一處永不過時的住宅。

天花板圓弧木皮邊框增添古典感，展現技藝的精緻。
天花板圓弧木皮邊框增添古典感，展現技藝的精緻。

空間中的量體

公共區域以大地色系為主，地坪選擇淺紋理的蒙馬特灰大理石，搭配暖色調木皮，呈現安定氛圍。陳君哲運用客廳背牆櫃體將廚房及臥房區域打造為兩個同等量體，再上下脫開加強獨立性，以中央走道為界清楚劃分出餐廳及客廳空間，並特意將左側牆面全數包覆木皮，藉材質對比弱化廊道深度。

將出風口、照明整合為設備帶，保留天花板純淨之餘，亦可延伸視覺。
將出風口、照明整合為設備帶，保留天花板純淨之餘，亦可延伸視覺。

天花造型串連整體公共區域，以設備帶整合燈具及出風口，餐桌吊燈基座亦收納其中，保留淨白的天花板，兩條長型設備帶亦擔任起引導視覺的角色，於玄關處即能將視線引領向室外窗景，放大整體空間。四周邊框則包覆木皮，一體化的造型避免接合處突兀感，以技藝的精巧襯托空間低調優雅，下方刻意保留脫縫增加立體性。

廚房使用夾紗玻璃拉門，引入公共區域燈光。
廚房使用夾紗玻璃拉門，引入公共區域燈光。

餐廳作為業主平日開會場所，整體材質及顏色選擇稍加沉穩，中島大理石吧台作為量體立於視覺中央，搭配木質餐桌減輕空間重量，同時吧台後側退縮可置放高腳椅，除了提供平日夫妻倆輕食、飲酒，亦能作為主管座位，為餐廳創造更多情境變化。

藉由L字型茶鏡修飾空間中軸線，使吧台櫃體左右平均。
藉由L字型茶鏡修飾空間中軸線，使吧台櫃體左右平均。

陳君哲說明，為使後方櫥櫃與展示架置中對稱，餐廳中設置一道 L 字型茶鏡，修飾頂樑及右方多餘空間，藉由虛實修正空間視覺中軸線。客廳以白色調為主，電視牆使用花紋較為平均的大面白色石材，背牆則使用封閉式櫃體使壁面與廚房拉齊，同時亦方便業主日後收納、清潔。

男孩房以整面落地百葉窗修飾窗面，並突顯氣勢。
男孩房以整面落地百葉窗修飾窗面，並突顯氣勢。

圖片提供」直與設計

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