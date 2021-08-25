世界上第一片實體面材 空間氛圍的魔法師

【⽂．室內雜誌編輯部】

創立於1999年的連程實業有限公司，主要從事人造石與石英石的加工及安裝，目前為國內外多家知名廚具、裝潢店及設計師的配合廠商。擁有完善的加工設備與專業的加工和安裝技術，並獨家引進了義大利進口的多功能造型機，可提供數種全新的前緣造型，讓消費者的檯面擁有流行、時尚、獨特且與眾不同的風格，滿足客戶多元化的需求，並提供全方位客製化的產品服務。2017年連程實業有限公司正式成為「杜邦™可麗耐®」實體面材台灣特許經銷商，將業務範圍由加工安裝，拓展至可麗耐®的推廣、銷售及售後服務，憑藉著多年累積的純熟加工經驗，以及對人造石市場的熟悉，積極打造可麗耐®的品牌形象，並提升可麗耐®於市場的影響力。

連程實業有限公司參與建材家具展。

可麗耐®的特性與優點

可麗耐®是由杜邦TM公司於1960年代所創造的世界上第一片實體面材，發展至今已有約60年的歷史。在這段時間中，市面上的裝飾材不斷推陳出新，人造石不再是消費者的唯一選擇，該如何從各式各樣的新材質中脫穎而出，成為品牌當前不容忽視的課題。一直以來，杜邦™可麗耐®最大的優勢在其不間斷的創新與設計，具備眾多特質，例如透光性、豐富的色彩和卓越的耐熱性，讓創作者能將這種多用途的材料融入頂尖設計中；有鑑於現今社會對於裝修的需求不再千篇一律，尤其年輕世代逐漸成為消費主力，他們對空間規劃的要求日益重視個性化，客製化已儼然成為室內裝修的全新消費型態，能夠為顧客量身訂製專屬產品，是在競爭激烈的建材市場中，樹立差異化競爭優勢的關鍵。

可麗耐®雨水白RC818用於酒店雲天自助餐廳取餐區域。攝影：範崇豪

可麗耐®是室內設計的理想首選，且實體面材經由熱處理及技術層面的發揮，可塑造成各種形狀，也能呈現細膩渾圓的邊緣，降低材質可塑性的限制。可麗耐®的顏色和花紋質地均勻、質地內外透心一致，不會出現褪色狀況，亦不會有脫層問題，無孔表面能有效防止污物和污漬滲透，利用沾濕的微纖維布搭配家用清潔劑，即能去除表面污漬；也由於無毛細孔特性，可實現無縫拼接，達到完美效果，且通過DIN EN ISO 846國際標準，不會滋生細菌或真菌，可說是既衛生又安全的材料；最重要的是，可麗耐®實體面材結實且均勻，具有內在的「再生性」，就算日常生活中不慎造成損傷，大多可在現場維修，透過溫和的研磨清潔劑與磨砂布，即可輕易地進行修復，並恢復至原本光滑、潔淨的表面。

連程實業有限公司總經理程欽泉先生（右）與杜邦台灣公司經理白雲沛先生（左）合照。

因著連程實業有限公司的持續耕耘，為可麗耐®建立了優質形象，藉此與其他價格取向的品牌產生區別，公司亦參與各式活動與展覽，抬升品牌的能見度，並增進與顧客的交流機會，洞察市場需求，不停下推廣的腳步，期望成為消費者在進行設計裝潢時，最強而有力的後盾。





圖片提供」連程實業有限公司

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索