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江宏傑同居對象曝光 「不能說的秘密」全說了

用簡單生活的概念 回歸自然與健康的住宅

聯合新聞網 / 室內interior
「健康」、「自然」、「生活」三個元素為此案的核心理念。
「健康」、「自然」、「生活」三個元素為此案的核心理念。

【文．室內雜誌編輯部】

在鄉村、山林尋找一塊淨土，遠離喧囂與紛擾，回歸大自然的懷抱，是許多人嚮往的生活樣貌。

1樓以中央擺放的大型木桌作為空間的核心，搭配簡約的圓形吊燈，塑造原始的自然美感。
1樓以中央擺放的大型木桌作為空間的核心，搭配簡約的圓形吊燈，塑造原始的自然美感。

熱愛自然並對花草園藝興趣濃厚的女主人，希望擁有一處能短暫遠離都市塵囂並盡情享受生活的空間，夫妻倆在苗栗的通霄尋覓到一個隱匿在山林美景之中的土地，四周坡地林木、綠景植栽環繞，所以決定購地自建，打造屬於一家人夢想中的居所。

開放式廚房以夾板為主要材料，減少不必要的裝飾，僅由綠意植栽、餐廚器皿妝點。
開放式廚房以夾板為主要材料，減少不必要的裝飾，僅由綠意植栽、餐廚器皿妝點。

《向陽天闊》是一兩層樓的鋼筋混凝土建築，謝鎮宇設計師表示，此案的構圖靈感源自屋主的生活品味和態度、淡泊的氣質以及基地環境的特徵，所以將「健康」、「自然」、「生活」三個元素作為設計的核心理念。

兼具音樂彈奏的交誼空間，展示男主人對於音樂的熱愛。
兼具音樂彈奏的交誼空間，展示男主人對於音樂的熱愛。

回歸自然的健康生活

此案在佈局規劃時，設計師希望將男女屋主的興趣、嗜好融入空間，讓屋主即使在繁忙的時候也能不忘在工作、生活與興趣之中找到平衡，所以摒棄過於繁雜或是炫麗奪目的設計手法與符號語彙，轉而重新思考如何讓此案與自然、與環境和諧共生。

面向窗景的轉角空間，設置一組簡單的桌椅，可以眺望遠處的溪谷風景，也可以閱讀、書寫與工作。
面向窗景的轉角空間，設置一組簡單的桌椅，可以眺望遠處的溪谷風景，也可以閱讀、書寫與工作。

1樓為公共空間，提供家庭聚會、交誼聚餐、休閒娛樂等活動使用，以中央擺放的大型木桌作為空間的核心，搭配簡約的圓形吊燈，塑造原始的自然美感。

工作區讓女主人在生活之餘，能欣賞到室外風景、感受自然的節氣與生命力。
工作區讓女主人在生活之餘，能欣賞到室外風景、感受自然的節氣與生命力。

為了強調「簡單生活」的概念，開放式廚房以夾板為主要材料，減少不必要的裝飾，僅由綠意植栽、餐廚器皿妝點。

主臥室規劃為兩間臥房，中間透過共用浴室相連，以維護雙方的休憩品質。
主臥室規劃為兩間臥房，中間透過共用浴室相連，以維護雙方的休憩品質。

圖片提供」文域設計

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此案是一兩層樓的鋼筋混凝土建築，靈感源自屋主的生活品味和態度、淡泊的氣質以及基地環境的特徵，所以將「健康」、「自然」、「生活」三個元素作為設計的核心理念。

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