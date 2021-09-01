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讓餐廚空間 成為你與家人情感交流的聚場

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

居家空間中，餐廳是少數全家人可以在同一時間相聚在一起、專注於同一件事情的場域，所以餐桌、餐椅的配置就十分重要。而因餐桌擁有偌大的檯面，用餐聚會之餘，許多人也喜愛在餐廳活動，拿著筆記型電腦搭配一杯咖啡開始處理工作事務、鋪開早上去花市買的鮮花進行插花時光等，空間具備的多元機能，讓餐廳逐漸成為居家空間的核心。

Natuzzi Italia／華泓國際
Natuzzi Italia／華泓國際

Ombra餐桌是由天然與工業兩種材質結合而成，設計精緻、個性強烈且充滿極簡美學，是一張如同雕塑藝品般的作品。


B&B ITALIA／栢悅國際
B&B ITALIA／栢悅國際

Cutter具有強烈而果敢的美學效果，靠背被劃開一刀，是對藝術大師Lucio Fontana的致敬。兼具功能性和舒適度，打造柔和與嚴謹的完美融合。 


Knoll／D&L 丹意信實集團
Knoll／D&L 丹意信實集團

Tulip鬱金香桌椅系列，以圓形盤柱為足、整件作品以玻璃纖維塑型而成，透過有機的造型、單一的材質來成就一張桌椅，對於設計師來說既是挑戰卻也充滿著樂趣。


Muuto／居雅堂
Muuto／居雅堂

Kink扭結花瓶用現代技術融合傳統工藝，從探索如何透過簡單形狀的數字化處理，形成既具有當代感又具有雕塑感的作品。


荷蘭 Zuiver／夏馬城市生活
荷蘭 Zuiver／夏馬城市生活

倒角設計餐桌，在桌面四角轉折處以細膩的工法處理，不僅增加使用的安全度，也讓簡單的桌子多了一份不同的設計語彙。


bulthaup／楠弘廚衛
bulthaup／楠弘廚衛

b Solitaire Table & Bench以橡木樹紋，在流動情感與溫暖氣息的場域之中，堆砌出家的靈魂樣貌。


Furninova／羅奇尼
Furninova／羅奇尼

Layla餐椅在現代圓弧的曲線中，帶有時尚且高雅的氣息，透過自由組合搭配，讓人們在都市生活中，依然能享受四季自然無雜的純淨之美。


Crate and Barrel／特力恩瑞
Crate and Barrel／特力恩瑞

Knot餐桌完美演繹改良過後的農舍風格，細節處可見大量的木工技藝和專家級的鑲嵌工藝，而桌角處的日式幾何鑲嵌設計，充分展現出設計師的巧思。


資料及圖片提供」各大廠商

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