用餐廳質感選品 展現你的餐桌藝術品味

【文．室內雜誌編輯部】

若飲食料理是餐桌上的主角，那器皿擺盤就是最搶眼的配角。歐洲的餐桌藝術包含瓷器、銀 器以及酒器三大類，華麗的風格與古典藝術的講究，在歐洲的上流社會形成一股風潮。

Bosa／D&L 丹意信實集團

Theatrehayon花瓶是由燭台、花瓶以及茶壺組合而成的一個小劇場，透過各自的設計與外型，詮釋了各自的功能與逗趣之處，運用在生活之中，增添活力與趣味。





義大利 HORM／夏馬城市生活

Tango極致奈米科技經典餐桌，桌面使用沉穩消光黑的高科技Fenix-NTM奈米材料製成，與筆直挺立的實木桌腳演繹出異材質之間的完美結合。





Cattelan Italia／弘第 HOME DELUXE

Butterfly餐桌透過15mm厚的清玻璃桌面，帶出澄澈透亮的純粹氛圍，金屬質地的腳座以翩翩飛舞的蝴蝶作為意象，為剛硬冷冽的質地增添幾分溫雅感性。





MATTIAZZI／居雅堂

Leva扶手椅看似簡單的形狀，其實是複雜巧思下的結果；品牌秉持—用更少的資源做更多的事情，透過材料的少量使用，優化了椅子的生產，傳遞環保與設計共生的氣息。





Poltrona Frau／Poltrona Frau Taiwan

Montera獨特的椅背弧度，創造出完美的包覆感，搭配柔軟又具彈性的椅墊，即使久坐依然擁有絕佳的舒適度；座椅乾淨的線條，除了兼具時尚與現代，給予人一種輕盈感。





Promemoria／易雅居

Tornasole餐桌桌面圖騰勾勒出放射狀的花冠、簡單的嵌花結構，搭配代表古典家具的青銅底座，透過形狀、材料、重量和比例的完美拿捏，當人們圍繞乘坐在四周，它仍是最搶眼的主角。





Saint-Louis／栢悅國際

LES ENDIABLÉS系列透過多種可能性考驗著使用者的想像力，創造出專屬個人的用法，讓生活充滿驚喜與樂趣。





Calligaris／科葳

SUNSHINE長桌是一張適用於各種生活空間的桌子，有長方形、橢圓和圓角等不同造型的桌面可以搭配，並且能依需求選擇固定或可延伸的款式。





資料及圖片提供」各大廠商

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