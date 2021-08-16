宛如動畫般的場景 讓用餐成為有趣新體驗

【⽂．室內雜誌編輯部】

動畫與電影畫面開啟了我們對虛擬世界的華麗想像，每個人心中一定都曾擁有過天馬行空的幻想畫面。「鴨蜜」，是販售異國料理的餐廳，是豎立於高雄街屋的一座「鋼鐵怪獸」，兼具通往異想世界的任意門，從建物的第一印象到步入其中，進入異時空的錯覺越發清晰。

以具時間斑駁感的原鐵作為建物立面材質。門面由藝術漆繪製而成的歐式古堡石板牆與法式老鐵窗，使設計主軸更加明確。

陳鴻文設計師表示，品牌的命名靈感來自於業主小孩所繪製的插圖，形似蜜蜂又長著鴨子嘴巴，十足衝突感卻令人印樣深刻，在與品牌設計端「有角職匠」討論後，勾勒出一連串戲劇性的故事走向，企圖開啟一場視覺與味覺的奇幻之旅。

虛構角色的訂立與基地概況

陳鴻文進一步說明，業主當初希望餐廳走較偏向工業風，考量到相似風格坊間已比比皆是，在與有角職匠及業主密切討論後，決定立基於工業風之上，並賦予更精緻的細節跟氣氛，企圖營造些許「英式」氣息，強化空間品味和優雅韻致。

「鴨蜜」一案主要販售異國餐點，業主與設計師期望在工業風格的基礎上，增添更精緻細膩的質感。

經過一番資料查證後，設計師發現鴨子這個動物，在英國與皇族有一定程度的關聯，亦有許多以鴨為意象發展的品牌，因此，他們決定將餐廳視為「鴨公爵」（虛構角色）的私人招待所，前方以十足英式的精緻風格呈現，後方挑高區則設定為鴨公爵的實驗室，主要作為主廚休息區與料理研發區，就好似具實驗精神的鴨公爵自世界各地蒐羅各式食材進行創作。

中央天井有效引入外部自然採光，解決傳統透天厝光線分布不平均的問題。

此外，大量飾以量杯、燒瓶器材或機關零件，意圖強化空間的實驗性與趣味性，設計師更表示，大部分出現的機關，在與齒輪機械廠商一起合力研發之下，都是可以實際操作的，例如挑空區的齒輪燈具可上下移動、位在夾層中的大時鐘，則以逆時針旋轉的方式，象徵著時光倒轉的意境。

由於基地本身的挑空與錯層，在座位安排上能保有一定程度的區隔，不會過於擁擠。

基地為屋齡40多年的透天厝老屋，原始格局狹長，且內部的眾多錯層，將室內切割為多個零碎的小場域，昏暗、採光不足的缺陷成為設計團隊需先著手處理的問題，陳鴻文企圖將空間上的劣勢轉化為亮點，他拿掉原有樓梯，將面積讓出給中央天井，使外部光線充足且平均的散落至每個獨立錯層中。

轉角鏡面設計將視覺無限延伸，模糊了空間的界線。

建物後區刻意挑高，並以一環繞挑空區的大型金屬樓梯貫穿其中，並將品牌所秉持的理念，抑或是隱於背後的精神脈絡，以畫作、裝飾品等手法布局於牆面，讓人在行走間不僅可觀賞基地分明的錯層變化，亦可從散落於空間中的小線索，尋找並拼湊出完整的品牌故事。

2樓夾層的樓高較低矮，故透過具反射性的歐式立體花鋁板，弱化壓迫感。





圖片提供」好室設計

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