全新地坪建材 品牌從心出發用心服務

【文．室內雜誌編輯部】

一個值得信賴的品牌，以口碑累積聲譽；一個勤懇深耕的代理商，以誠實造就永續。代理基礎建材起家的昊成實業，擁有深厚工程服務經驗，於2002年為台灣引進全新地坪材料「磐多魔 PANDOMO」，20年來，成為設計師和消費者眼中最值得信賴的建材與工程品牌之一，也是德國ARDEX總公司心目中最放心託付的亞洲區夥伴。

台北內湖展廳

做對 做好 不變的堅持

託付一詞並非應酬之言，2004年，ARDEX邀請32個國家經理級以上的主管前往德國開會，昊成實業總經理吳本田是亞洲區唯一受邀的人士。能讓以精準嚴謹著稱的德國品牌交付代理重任，吳本田認為，和他經營公司的「堅持」有關：「我都說：『要就做好，不然不要做。』」

桃園私人住宅選用藍色系的 W1 牆面及 K2 地坪

而這一份「堅持做對的事」的精神，在他1997年首次前往ARDEX德國總部受訓時，尋得共鳴。為了確保施工品質，ARDEX除要求代理商及施工團隊必須訓練合格才能獲得認證外，負責銷售的業務也必須參與施工，才能為設計師和消費者提供建議並解決問題。「那時我才真正了解德國人經營企業的理念與實踐，知道跟隨他們的決定是對的。」

access 微型商務中使用 K2 灰、黃色地坪

好品質 就是硬實力

走過近20個年頭，昊成實業在吳本田的帶領下已成為磐多魔在台灣的代名詞，能從無人認識到受人指名甚至被人模仿，不僅是材料本身無接縫的大器表現、可調配任何顏色的靈活性和推陳出新的品項受到青睞，原廠和昊成合力提供的高品質服務更是關鍵。

新光三越A9 Aveda門市選用 K2 綠色地坪

「我學習到德國精神就是─品質做好才能細水長流。」昊成實業一路走來謹守此心法，面對價格競爭也不願盲目削價，「省錢就會影響細節，成為敗筆，磐多魔看起來簡單，但越簡單就越不好做。」能夠被原廠譽為亞洲區施工技術最佳的工班，並前往香港、中國支援，背後是一件件品質優良的實績所砌出的「硬實力」。

AXOR 台北旗艦店使用 K2 灰色地坪

超越雙贏 才能真永續

磐多魔為拉丁語，意為全部的房子，ARDEX期望此材料能夠被全面應用在建築空間裡，昊成實業一步步在台灣實現這個目標，卻不滿足於此，遠從丹麥而來的恆康地暖HEATCOM成為吳本田拓展市場也為消費者拓展生活視野的新目標。

「雖然台灣為亞熱帶氣候，但冬季濕冷，其實很適合也應該要裝設地暖」，與相似的地暖系統比較，恆康地暖可裝設於木地板、磁磚、大理石、乾區或濕區等環境，並針對施工方法做在地化調整，於線路鋪設完畢後加上自平泥保護層。即使不小心被其它家具或工具局部損壞，昊成實業特別購入的百萬器材可直接針對「點」進行修復，在寒冬裡不讓溫暖中斷。

恆康地暖HEATCOM

每個細節裡不但充滿「要就要做好」、「堅持做對的事」的精神，也展現昊成實業對消費者與對自身品牌的尊重，吳本田強調：「所謂做好不是單贏，更要做到雙贏甚至是三贏、四贏，如此產品才能延續，公司才會永續。」

生活之美 入心底

從不畏懼挑戰甚至主動迎向挑戰的昊成實業，於2019年成立結合人文、藝術、生活的「昊．生活」全新品牌，讓人聯想到磐多魔在亞洲區最轟動的案子─學學文創，所有樓面到電梯裡皆一氣呵成，成為台灣簡練文化美學的代表作，現在將透過新品牌，為生活注入新美學觀點，讓質感從空間走入人心，

資料及圖片提供」昊成實業有限公司

閱讀全文請點連結，到interior官網探索