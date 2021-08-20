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高雄瑞豐夜市又傳熄燈號 管理單位說「Don’t worry」

餐桌禮儀是一種文化象徵 用餐桌選品提升生活質感

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

用餐看似是一件平凡的事情，但在特地的場合、聚會，遵守餐桌禮儀是教養的表現。依照各國文化的差異，餐桌禮儀可以簡單的分為中、西與日式三大類。

雖然現今因各國文化交流、飲食混雜，餐桌禮儀較於以往寬鬆，但遵守基本的舉止行為，是對美食與廚師的一種尊重。

SIEGER by FÜRSTENBERG／楠弘廚衛
SIEGER by FÜRSTENBERG／楠弘廚衛

OBJECTS TO A MUSE – PROMETHEUS系列，是一款結合餐瓷、擺飾的設計，靈感源於希臘神祇普羅米修斯的故事，將其剛毅勇敢的精神注入其中。


Flexform／D&L 丹意信實集團
Flexform／D&L 丹意信實集團

Fly餐桌傳達了品牌一貫的優雅簡練設計。餐桌獨特的金屬底座有磨砂、鍍鉻等多種表面處理工藝，而桌面則有圓形、橢圓、方形等各式形狀和多款尺寸、顏色與質地選擇。


Poliform／弘第 HOME DELUXE
Poliform／弘第 HOME DELUXE

MANTA餐椅，以全皮革質地包覆住金屬結構，俐落的線條從椅背一路延伸到坐墊和支撐的椅腳，餐椅框設出的簡練三角形體，搶奪著視覺焦點。


S.O.U.L／羅奇尼
S.O.U.L／羅奇尼

專為亞洲飲食習慣設計的Matteo圓形餐桌，厚實的桌面與桌緣的柔和切面，展現出極簡大方的瑞典式設計風格。


Kristalia／居雅堂
Kristalia／居雅堂

「Kristalia」Maki長桌以極簡為宗旨，承襲了簡約的線條感，並掌握每個細節的處理，桌角選用圓滑角度取代鋒利的稜角設計，呈現東方魅力的韻律。


丹麥 Sketch／夏馬城市生活
丹麥 Sketch／夏馬城市生活

Poise典藏實木可堆疊單椅運用樂高積木的概念，設計出可自由堆疊的特性，讓其可以不受空間侷限擺放，即使堆疊在角落，也十分優雅。


Maxalto／栢悅國際
Maxalto／栢悅國際

Abseo桌特殊彎折的技術，從桌面到頂部邊緣之間的連續性，勾勒出極為細膩且考究的線條，厚實穩重的輪廓搭配不對稱的桌腳，營造出充滿現代感的逸趣視覺。


Walter Knoll／朕璽 ZX Living
Walter Knoll／朕璽 ZX Living

Tadeo餐桌將極簡美學的設計與德式五金的技術結合，使得這款可延伸的餐桌，無論是展開或收合時的流暢體驗，精準的銜接工藝與外型設計，皆令使用者歎為觀止。

資料及圖片提供」各大廠商

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