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用質感餐廳選品 豐富您與家人凝聚情感的時光

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

人們之間常用「吃飯了嗎?」作為互相關心的問候語。飲食除了是人的基本生理所需，更是人們之間凝聚情感最佳的方式之一。餐廳餐桌的形狀大小與餐椅的配置，影響空間的使用人數以及使用情境；用餐時，承裝食物的碗盤、使用的刀叉亦或是增添裝飾的桌布、餐巾、蠟燭等擺飾小物，都將展現主人的生活品味與美學。

GIORGETTI／易雅居
GIORGETTI／易雅居

Alexa座椅本體採用實心梣木製成，搭配皮革飾面，提供4款顏色，以及有無扶手的兩種版本選擇。


義大利 Oliver B／夏馬城市生活
義大利 Oliver B／夏馬城市生活

陶瓷實木柱腳餐桌採用義大利Laminam品牌的陶瓷板材，擁有耐刮、抗菌等多項特點，搭配上穩固的實木柱腳，帶來視覺的衝擊。


Fritz Hansen／栢悅國際
Fritz Hansen／栢悅國際

SuperellipseTM的高度變化性，從固定尺寸到可伸縮的桌面、方便搬移的簡易拆卸桌腳，並提供多達8種檯面色彩的選擇，都能感受到其設計的巧思。


Alivar／D&L 丹意信實集團
Alivar／D&L 丹意信實集團

Liuto餐桌外型框架是由鍍鉻、噴漆壓鑄鋁而成，勾勒出俐落的輪廓線條，透過選擇不同的桌面材質，可以輕鬆地將餐桌與各式類型的餐椅和諧搭配。


Artisan／朕璽 ZX Living
Artisan／朕璽 ZX Living

由著名事務所Regular Company所設計的Neva椅子，不僅擁有簡約外型，更被美國南加州的典藏星巴克指定為店內座椅，是對產品的高度信任與肯定！


THONET／楠弘廚衛
THONET／楠弘廚衛

520P、520PF餐椅，將簡約、經典的包浩斯風格，織入優雅且柔軟的彎木椅輪廓當中。舒適的坐墊、輕巧的椅型以及多色彩的搭配，形塑優雅生活的風格樣貌。


Gallotti&Radice／弘第 HOME DELUXE
Gallotti&Radice／弘第 HOME DELUXE

Manto餐桌展現出非凡的木頭原始紋理，腳座採用宛若皮件設計的手法，將其彎折後以釘釦固定，透過斜切角度增添視覺變化。


Tacchin／居雅堂
Tacchin／居雅堂

Vasum陶瓷花器系列，設計靈感源於簡單重疊的幾何圖形，透過幾乎原始的元素、形狀和材質，呈現質樸又古典的氛圍。


資料及圖片提供」各大廠商

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