聽新聞
test
0:00 / 0:00

一個秉持對家的承諾 提供理想生活的家居品牌

聯合新聞網 / 室內interior
夏馬城市生活位在台中的旗艦館。
夏馬城市生活位在台中的旗艦館。

【文．室內雜誌編輯部】

建築界耳熟能詳的建鴻興業，於1986年創立品牌「櫻王KINOWN」，主要從事基礎建材填縫劑、黏著劑的生產製造，以及特殊設計建材的進口，融合國內外美學理念，讓建材不再只是硬梆梆的建築元素，亦可融入藝術感受；而近年來拓展業務範疇，創辦「夏馬城市生活」，代理全球80多個家具家飾生活用品，提供消費者一站式購足的服務，並能以合理價格購得來自歐洲等地的精品家居。

夏馬城市生活旗艦店蒐羅全球80多個家居設計品牌，提供一站式購足的體驗。
夏馬城市生活旗艦店蒐羅全球80多個家居設計品牌，提供一站式購足的體驗。

致力於貫徹美學理念，延續品牌「對家的承諾」的精神，一次滿足消費者對建材、家具、家飾的需求，旗艦店內展示著來自全球的設計款建築材料，以及80多個家居設計品牌，更引進國外「personal shopper」 概念，獨創專業家居「夏馬管家」，親自帶逛選品，採預約制、一對一客製化服務，除量身打造整體規劃外，亦提供配送、定位服務，讓消費者輕鬆勾勒出理想的家居生活畫面。

大直英迪格酒店採用櫻王玻璃磚。玻璃實心磚所設計的柱面與屋簷形成三角形意象，呼應建築設計概念。
大直英迪格酒店採用櫻王玻璃磚。玻璃實心磚所設計的柱面與屋簷形成三角形意象，呼應建築設計概念。

「夏馬城市生活」創辦人陳孟吟（Irene）表示，之所以投入此領域，契機來自於裝潢、佈置自己的新家時，發現有關居家佈置的物件得分頭搜刮、慢慢尋找，不僅花費大量時間與金錢，更曾發生誤判家具尺寸或空間相融等狀況，因為這些挫折，讓她有感於台灣的家居美學市場仍有缺口，便毅然成立夏馬城市生活。陳孟吟引進具設計感、質感與美感的生活物件，並以大女兒的意象－「出生於夏天的屬馬女孩」作為品牌名稱，經營理念隱含著對家人的責任與愛意。

日本MAISON HERMÉS以一萬多塊義大利進口SEVES玻璃磚集結而成。
日本MAISON HERMÉS以一萬多塊義大利進口SEVES玻璃磚集結而成。

生活美學的傳遞者

櫻王主要代理全球最大玻璃磚品牌「義大利SEVES」，工藝技術不僅為業界領先，其透光性與變化性更實踐了空間引光入室的澄透感；應用專利技術的「德國SLATE LITE」，將天然礦石製成超薄壁飾材料，有利於豐厚空間設計；「米蘭印克」的時尚裝飾壁材則由知名畫家、攝影師設計，具獨特性，能使用於地面、浴室等，展現藝術美學。

MAISON HERMÉS強調光的流動性，白天內部通透，夜晚則成為銀座地區的指標，低調卻閃亮。
MAISON HERMÉS強調光的流動性，白天內部通透，夜晚則成為銀座地區的指標，低調卻閃亮。

有鑑於台灣幾乎找不到專屬於媽媽與寶寶的嬰幼兒寢具用品品牌，夏馬城市生活代理「西班牙Nobodinoz」，從寢具、抱枕、壁紙等一應俱全，此外，更針對不同需求的顧客，提供各個季節與心情所需的美好日常，例如「義大利HORM」的設計家具能帶來創意活力氛圍；擁有擬真高質感的「荷蘭Emerald」人造綠意植栽可免於照護煩惱，輕鬆營造居家旺盛的生命力。


圖片提供」夏馬城市生活

閱讀全文請點連結，到interior官網探索

相關新聞

一個秉持對家的承諾 提供理想生活的家居品牌

夏馬城市生活代理全球80多個家具家飾生活用品，提供消費者一站式購足的服務，並能以合理價格購得來自歐洲等地的精品家居。

匯集歐洲家具經典的品牌 滿足生活質感的追求

對於生活質感的追求，人們總是不輕易滿足，永遠期待著更多的選擇、更精良的材質、更新潮的設計。而這樣的嚮往，便是朕璽國際成立的初衷，透過對於家具的精確審美及材質標準嚴格把關，提供台灣消費者更多元的「理想居家」選擇。

在城市中找回專屬住宅的寧靜 將窗外景致攬入屋內

透過這片窗，將細長的淡水河流、連綿的大屯山鑾、繁忙的城市生活逐一帶入，只需靜靜的乘坐在其中，藉由簡單的線條與材質，感受空間與景緻交織而成的感動。

放緩腳步欣賞南頭古城的獨特風韻 閱讀城市中的故事

展廳主體是由三個不規則的歷史建築體連接而成，肩負南頭古城裡繼往開來的傳承故事。設計方案除了決定尊重場地現狀，也同時追溯文化源頭，以既有條件為骨架，進行更新，並且賦予新意。

衛浴面盆區的功能與設計 體現品味風格

佔據視覺面積的面盆區，也是最能體現設計風格的一環。從鏡子、層架、龍頭、面盆、檯面至收納櫃，皆需考量使用者的喜好、使用習慣以及需求來規劃。

圓潤如雲頂的天花板設計 舒適而自然的居家生活

用圓弧窗景引入環境綠蔭，打開隔牆讓光線滲透滿室，樸淨素材與圓潤線條構築了空間溫暖寧靜的質地，就讓綠意與光色點題，揭示這座都會桃源的珍貴意義。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。