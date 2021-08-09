一個秉持對家的承諾 提供理想生活的家居品牌

【文．室內雜誌編輯部】

建築界耳熟能詳的建鴻興業，於1986年創立品牌「櫻王KINOWN」，主要從事基礎建材填縫劑、黏著劑的生產製造，以及特殊設計建材的進口，融合國內外美學理念，讓建材不再只是硬梆梆的建築元素，亦可融入藝術感受；而近年來拓展業務範疇，創辦「夏馬城市生活」，代理全球80多個家具家飾生活用品，提供消費者一站式購足的服務，並能以合理價格購得來自歐洲等地的精品家居。

夏馬城市生活旗艦店蒐羅全球80多個家居設計品牌，提供一站式購足的體驗。

致力於貫徹美學理念，延續品牌「對家的承諾」的精神，一次滿足消費者對建材、家具、家飾的需求，旗艦店內展示著來自全球的設計款建築材料，以及80多個家居設計品牌，更引進國外「personal shopper」 概念，獨創專業家居「夏馬管家」，親自帶逛選品，採預約制、一對一客製化服務，除量身打造整體規劃外，亦提供配送、定位服務，讓消費者輕鬆勾勒出理想的家居生活畫面。

大直英迪格酒店採用櫻王玻璃磚。玻璃實心磚所設計的柱面與屋簷形成三角形意象，呼應建築設計概念。

「夏馬城市生活」創辦人陳孟吟（Irene）表示，之所以投入此領域，契機來自於裝潢、佈置自己的新家時，發現有關居家佈置的物件得分頭搜刮、慢慢尋找，不僅花費大量時間與金錢，更曾發生誤判家具尺寸或空間相融等狀況，因為這些挫折，讓她有感於台灣的家居美學市場仍有缺口，便毅然成立夏馬城市生活。陳孟吟引進具設計感、質感與美感的生活物件，並以大女兒的意象－「出生於夏天的屬馬女孩」作為品牌名稱，經營理念隱含著對家人的責任與愛意。

日本MAISON HERMÉS以一萬多塊義大利進口SEVES玻璃磚集結而成。

生活美學的傳遞者

櫻王主要代理全球最大玻璃磚品牌「義大利SEVES」，工藝技術不僅為業界領先，其透光性與變化性更實踐了空間引光入室的澄透感；應用專利技術的「德國SLATE LITE」，將天然礦石製成超薄壁飾材料，有利於豐厚空間設計；「米蘭印克」的時尚裝飾壁材則由知名畫家、攝影師設計，具獨特性，能使用於地面、浴室等，展現藝術美學。

MAISON HERMÉS強調光的流動性，白天內部通透，夜晚則成為銀座地區的指標，低調卻閃亮。

有鑑於台灣幾乎找不到專屬於媽媽與寶寶的嬰幼兒寢具用品品牌，夏馬城市生活代理「西班牙Nobodinoz」，從寢具、抱枕、壁紙等一應俱全，此外，更針對不同需求的顧客，提供各個季節與心情所需的美好日常，例如「義大利HORM」的設計家具能帶來創意活力氛圍；擁有擬真高質感的「荷蘭Emerald」人造綠意植栽可免於照護煩惱，輕鬆營造居家旺盛的生命力。





圖片提供」夏馬城市生活

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