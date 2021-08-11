北京國家大劇院內的西餐廳 蘊含生生不息的空間理念

【文．室內雜誌編輯部】

巨大的蛋形建築坐落於平靜的水面之上，倒映出「湖中明珠」的姿態，中國表演藝術最高殿堂「國家大劇院」，由法國建築師保羅．安德魯（Paul Andreu, 1938─2018）構畫，於2004年竣工，為其作品中最為人稱道的經典之一。建築圓弧曲線與回環龍燈造型令空間產生動態感，富含變化且充滿生機，藉由空間闡述中國傳統哲學思想中「周而復始，生生不息」的生命理念。

中央旋轉樓梯，以此為分界區分南北兩區。

2019 年劇院方委託古魯奇團隊針對西餐廳及多功能廳進行設計，此處為劇院內唯一的餐飲空間，主要提供接待外賓、新聞發布記者會、慶功宴等活動舉辦，平日則作為西餐廳對外營業。設計師利旭恒分享，這是一次充滿挑戰性的項目，在滿足機能需求的前提下，如何在極具特色的劇院環境中創造專屬於西餐廳的記憶點，且需與建築原有的元素與理念相融合，成為本次設計的重點。

在原有階梯扶手上以紅色人造石塑造飄帶與天花裝置呼應。

絲帶飄揚

設計延續建築主軸，避免植入其他風格而顯得突兀，設計師改用裝置藝術增添記憶點，亦能串聯各個元素。衍生自中國古典舞蹈中的「水袖」，提取其飛揚的動態化作淨白的「飄帶」，給予空間新的視覺感受。曲面鋁板製的飄帶不僅和建築圓弧拱頂呼應，也與原有的紅色龍燈結合，自然地飄落在空間之中，尾段落地圈劃三區，並使空間層次更加豐富。

飄帶造型可作為酒吧台，增加空間容納量。

此外，利旭恒特別提到，飄帶的另一層涵義即為紀念 2018 年逝世的建築師保羅．安德魯，隱含對其崇敬與思念。中央旋轉樓梯處亦依附原有階梯扶手，使用紅色人造石形成另一飄帶造型，呼應空間整體概念，更可作為吧台座位，增加空間容納量。

南區服務一般觀演大眾，提供咖啡與西式餐點，並有鋼琴演奏。

機能布局

空間布局依機能區分為北、中、南三個部分，中央大多為動線出入口，包含向下的旋轉樓梯、電梯井與逃生梯等，設計師特別將 VIP 包廂置於中央，曲面的外觀仿擬大劇院外型，外側使用手工敲製銅，內襯絲絨布料，材質的深／淺、剛／柔反差容易聯想到如貝類這般堅硬的外殼包裹柔軟的生命體，數片屏風圍塑成花苞型態的半敞式包廂，具有良好的隱私及吸音效果，能容納大約 10 人的私密聚餐，平日亦可作為大型裝置藝術，分隔南北兩區。

空間色彩以純淨的白色與胡桃木色作為主調。

南區餐廳服務一般觀演大眾，提供休閒咖啡、正餐等西式餐飲，並安排鋼琴演奏，使藝術自表演廳內向外漫延；北區則為多功能區，功能更加正式，主要作為 30 至 60 人的宴會、發布記者會或慶功宴使用，為了保留使用彈性，所有家具皆選擇方便移動、更換的款式，除了一般餐會桌椅外，亦提供酒會站吧的形式，最北端設置茶水吧台，並連結廚房成為出餐動線。

北區為多功能空間，可作為30至60人的宴會、活動場地。

圖片提供」古魯奇建築諮詢公司

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