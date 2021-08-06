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匯集歐洲家具經典的品牌 滿足生活質感的追求

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

受到疫情影響，原先活絡的國際交流、旅行瞬間停擺，不少人懷念起出國旅遊的心情，並想方法地找尋異國的味道。其實在台灣，有處地方能輕鬆地體驗並了解歐洲設計與文化－朕璽國際位於人文薈萃的民生社區中，街道上林蔭滿目，悠然靜謐的環境使門市具有獨特的高雅氣質，匯聚了法國、義大利、德國等歐洲精品家具品牌經典，並在精心配置下如實呈現每一件家具的特色及設計之美，走入門市，便彷彿進入一場異國設計巡禮......


Saba Pixel沙發。
Saba Pixel沙發。

以「舒適自由」為設計理念，義大利家具品牌Saba幾乎每一件產品都具有彈性變化的可能，尤其是沙發產品 Pixel、Avant-Après、My Taos等熱銷明星系列，使用者能夠隨人數及需求自由配置調整，甚至依照空間、心境、季節輕鬆更換沙發靠背、扶手組合，實踐義式生活隨意自在的哲學。


Zanotta LAMA皮革單椅。
Zanotta LAMA皮革單椅。

同樣來自義大利，Zanotta則代表了義大利「自信」且「不跟隨潮流」的性格，成立於1954年，Zanotta一直被視為義大利工業及家具設計領域的領導者，以「家居行業必須展望未來的市場需求」為信念，創造出多款在現代依然前衛的作品。


Frag ELE 馬鞍皮單椅。
Frag ELE 馬鞍皮單椅。

擁有百年皮革產業的悠久家族傳統，Frag自1921年起便潛心鑽研皮革加工，更致力研究高難度的馬鞍皮革，使皮革如水一般可以塑型，滿足設計師的各樣特殊要求。「馬鞍皮革」意指厚實的皮革，透過鞣製過程強化皮革並防止其磨損，獨特的鞣製法突出了每個設計的獨特性，使用多年仍不磨損，反而襯托出歲月積累的質感。


Artisan Latus實木桌搭配Neva實木椅。
Artisan Latus實木桌搭配Neva實木椅。

在波斯尼亞悠遠的歷史及古城薰陶下孕育而生，Artisan擁有最頂級的木製工藝，以及對於木材的熱忱，透過工匠的悉心手工催生實木家具最淳和柔美的一面，其產品細膩而圓潤，每個轉折、接縫處的處理，都在在襯托出50年優質木材加工的歷史，呈現優雅的曲面。對於木材的熟稔，在Latus實木桌中更可明顯看出，桌身的每一個部分都以弧形呈現，讓整體帶有不凡的優美感，無論使用於商業或住家空間中，都可呈現出特殊質感。


對於生活質感的追求，人們總是不輕易滿足，永遠期待著更多的選擇、更精良的材質、更新潮的設計。而這樣的嚮往，便是朕璽國際成立的初衷，自2016年成立至今，朕璽已代理了12個歐洲品牌，透過對於家具的精確審美及材質標準嚴格把關，帶入各國具代表性的品牌及設計，提供台灣消費者更多元的「理想居家」選擇。


圖片提供」朕璽國際有限公司

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