放緩腳步欣賞南頭古城的獨特風韻 閱讀城市中的故事

這幾年，深圳特區隨著高度的經濟發展與都市建設，從純樸漁村蛻變為國際都會，這座往昔曾是嶺南沿海行政中心和海防要塞的小城，隨著經貿交流日趨頻繁，新舊住民的混雜交會，如今儼然已成為南越文化與中原文化相融的大縮影。儘管深圳都市化腳步迅速昌盛，但是在這座熱鬧非凡的現代化都市中，卻有一個特意放緩腳步，別具特色的傳統小區，那便是南山區中心的南頭古城。

服務台，樸素選材呼應老建築自有的韻味。

南頭古城的特殊風韻，為它迎來了「都市裡的村莊」這麼一個特別美稱，近年萬科城市研究院主理著南頭古城街區改造升級計劃，團隊們希望將這處規劃成深圳的特色據點，因此委由萬社設計操刀位於南北街核心區的「城市記憶展廳」，肩負這座城市裡繼往開來的傳承故事。

1樓展區，植入斜牆迂迴觀展動線，創造獨特的空間感。

萬社設計團隊表示，本次設計的展廳主體是由三個不規則的歷史建築體連接而成。在承接此案委託時，建築是原先既有的舊建物，室內樑柱多，且腹地並不規整，考量保存建築物的原型結構與安全性之後，決定不更動原有的樓梯及樑柱的位置，因此如何為其續舊，同時擬新，便成為本次設計的大方向。

1樓展區，銀箔與木飾面貼合，低調的銀光中和了炭黑色木，令空間顯得現代而明快。

再者，環顧城市背景，南頭古城自晉朝以來已經累積近1700年歷史，在快速發展的時代節奏下，這座千年古城依然保有自身風韻，它除了是新移民的安身立命之地，同時也是各種文化交滙、並蓄的發展地，特殊底蘊讓它像是一個綜合體，看似多元無序，實則充滿生命力與爆發力，因而設計方案除了決定尊重場地現狀，也同時追溯文化源頭，以既有條件為骨架，進行更新，並且賦予新意。

2樓展區，老建築與新穎的展覽空間，讓城市的過去與現代相互輝映。

此作雖命名為「城市記憶展廳」，建築體其實也必需複合「綜合服務中心」的功能，因此除了主要的展覽空間之外，室內也同時要規劃出接待區、寄物處、監控區、辦公室、洗手間、會議室、共用咖啡區等場域。在平面佈局上，先將各項機能場域編入零碎角落或梯下空間，為展廳理出開闊方整的輪廓。

挑高中庭與玻璃圍欄，讓各樓層的動態產生互望、互動可能。

對外，建築需以明確醒目的面貌示人，讓旅客得以在街道上快速搜尋建築位置，因此外觀立面改用明淨透亮的玻璃磚，讓老建築以更輕盈、現代的姿態融入環境，無論日夜都可藉由玻璃的透光性，點亮位置所在。於此同時，採用玻璃磚的另層目的，更可以補強室內光線，破除建築原本的幽閉景況。

休閒／會議區，編入基地一隅的長形空間裡，可獨立使用享有隱私。

「城市記憶展廳」是展示南頭古城改造變化的資訊地。在不可更動舊有的梯、樑位置等條件下，萬社設計研思如何「破局」與「轉換」，期望展廳能打破原有單一的動線與空間限制，用當代手法嫁接傳統意蘊，突顯出空間自身個性，並使各樓層的人流互動、貫通。於是，團隊自嶺南園林裡的遊廊擷取靈感，在既有展廳植入一道斜牆迂迴賞展動線，再利用斜牆範圍向上劃出一座挑高中庭，用中庭的垂直貫通緊密1、2樓之關係，同時增添觀展動線的視景層次。





圖片提供」萬社設計

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