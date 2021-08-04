在城市中找回專屬住宅的寧靜 將窗外景致攬入屋內

晨曦之時，當漆黑的夜色淡去，天空逐漸明亮起來，太陽從雲層中緩慢昇起，從層層縫隙中露出一絲一絲的曙光，黑夜過去、白日到來，在這晝夜交替的時分總是特別令人悸動。從漆黑的神秘氛圍到日光的溫暖照耀，《洞中幻景》一案的大片窗景每日演繹著這幅變動不息的景色，二三設計決定將空間的主角留給這無可比擬的動人美景。

此案面臨淡水河口、背倚大屯群山，山水環繞、市景並存是此案的優勢。

此案坐落在新北地區，面臨淡水河口、背倚大屯群山，山水環繞、市景並存是它的優勢，且位於高樓層的《洞中幻景》，少了建築大廈的遮蔽，讓窗外視野更為單純美好。

公共空間圍繞著窗景規劃，為了讓視覺更專注於風景，設計團隊將收納藏於無形。

設計團隊在初次造訪空間時，除了被窗外的宜人景緻吸引，在夜幕降臨的時候，人潮車流、城市燈火亮起，隨之襲來感受到的是都會濃厚的繁忙氣息；斜前方的山巒阻擋了刺眼的日落陽光，讓夕陽變得柔和，同時也隔絕了塵世的紛擾喧囂，找回屬於室內與大自然原有的那份靜謐。因此全作以最低限度的設計、極簡的風格作為輔助，將室外景致透過設計重新演繹，轉化成形體、設計語彙呈現在空間之中。

餐桌上方懸掛一盞訂製吊燈，不規則的曲線與照明光線，成為了此處的焦點，為飲食用餐的時刻注入一股優雅。

公共空間圍繞著窗景規劃，為了讓視線專注於風景，設計團隊將收納藏於無形，將繁雜機櫃隱密的納入義大利薄磚電視牆旁的弧形柱中，透過簡化的色調拼湊、令線條更顯乾淨俐落。客廳之間，藉由偌大的多向沙發相互串連，讓居住者無論身在家中何處，皆能輕鬆的交流與互動；而拱形牆面成為兩個場域之間的過渡，透過兩旁的壁燈光線營造出穿越廊道般的儀式感，讓場域有了簡單的分割卻不至於完全被阻隔。

餐桌結合料理吧台，滿足親朋好友聚會、烘焙或是下廚料理等多功能的使用。

一路延伸至餐廳區域的窗景，利用窗邊高吧台的設計，解決了業主擔心的高窗問題，為了讓吧台的量體更顯輕薄，設計師採用鐵件凹折形塑一體成型的外觀，居住者可以藉由情境的轉換，無論是工作閱讀、沉思休憩，都能自不同視角欣賞這片風景；一旁近5米長的餐桌結合料理吧台，滿足親朋好友聚會、烘焙或是下廚料理等多元需求，餐桌上方懸掛一盞訂製吊燈，不規則的曲線與照明光線，成為了此處的焦點，為飲食用餐的時刻注入一股優雅。

一路延伸至餐廳區域的窗景，利用窗邊高吧台的設計，讓居住者可以藉由情境的轉換，將同片風景透過不同的視角來觀賞。

餐廳區後方帶有現代科技感的不鏽鋼牆體恣意的反射著光線，與天然石材的電視主牆形成對比。整座不鏽鋼牆面利用線條的分割，隱藏了臥室的門扇。此案一共規劃了三間獨立且擁有完善機能的臥室，主臥室內規劃雙動線，一側為米色的木質調、另側是深灰石紋質地，讓男女主人能擁有各自獨立的更衣與收納空間，床頭搭配淡色壁布和金屬鍍鈦條收邊點綴，迎面的窗景則安裝上風琴簾幕，能自由調整光線照入的效果，營造適合休憩的環境。

整座不鏽鋼牆面利用線條的分割，隱藏了臥室的門扇。

圖片提供」二三設計

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