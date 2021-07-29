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衛浴面盆區的功能與設計 體現品味風格

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

佔據視覺面積的面盆區，也是最能體現設計風格的一環。從鏡子、層架、龍頭、面盆、檯面至收納櫃，皆需考量使用者的喜好、使用習慣以及需求來規劃。


依據喜好以及室內設計的風格，加上合適的龍頭以及面盆，就成為專屬於你個人的獨享面盆區。

SCARABEO／麗舍
SCARABEO／麗舍

Cross系列將木材與陶瓷完美融合，交叉木製底座支撐圓形陶瓷檯面，結合異材質拼色創意，提供別出心裁的室內裝飾美學方案。


Cielo／弘麗衛浴
Cielo／弘麗衛浴

Milano系列的亮點為大面積的陶瓷面盆及檯面，除了陶瓷檯面有16色獨家色系之外，木製儲存空間及鋼製框架皆可依照使用者的喜好訂製。


Gessi／弘麗衛浴
Gessi／弘麗衛浴

Anello跳脫傳統、發揮創意，以純粹如指環的圓形外貌將承諾及永恆的精神具體投射於龍頭設計，多達13種的表面處理色，優雅的融入各種風格的浴室空間。


Roca／Roca
Roca／Roca

Fineceramic® 薄陶材料打造堅固耐用的洗面盆，透過5mm厚度精緻的線條、重量比一般面盆輕40%的卓越輕質性以及提升30%的耐用性，不斷追求創新。


inbani／弘麗衛浴
inbani／弘麗衛浴

Arc系列設計靈感取自新古典主義建築，沒有複雜的紋理和裝飾，只有典雅莊嚴神聖的美感，希望用最簡單的形式，極致演繹看似平凡的設計元素，帶來恬靜的舒適感。


CRISTINA／麗舍
CRISTINA／麗舍

East Side系列是與義大利知名設計團隊Angelettiruzza Design合作，以紐約上東區的Loft工業風為靈感來源，精緻的龍頭滾邊設計，刻劃出不凡頂尖工藝。


Villeroy & Boch／楠弘廚衛
Villeroy & Boch／楠弘廚衛

Conum龍頭是德國設計師Christian Haas運用擅長的共生設計，結合不同色彩元素，構成視覺感強烈的主體。


POMD'OR／麗舍
POMD'OR／麗舍

Eda竹製系列是與西班牙設計師LázaroRosa- Violán共同開發合作，以「竹」為創作靈感，將植物之美巧妙地融入，倡導回歸自然。


資料及圖片提供」各大廠商

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