台北巷弄間的南國咖啡廳 復古設計營造在地風情

巷弄常常是展現民間生命力的地方。「小南通咖啡」位於台北市和平東路的小巷中，基地及其周圍多為屋齡四、五十年的老公寓，傳統機車行與店舖圍塑出「台味」的氛圍，雖然有點凌亂、有點老舊，卻真實傳遞出一種屬於台北的親切感。

設計團隊梳理業主對於「南國風情」的想像，並透過材料和意象的堆疊，讓復古與現代的交會深刻存在，又不顯突兀。

楊竣淞設計師表示，業主於洽談時提出了一個以「南國」作為概念的開店企劃，希望讓整個咖啡廳具有南國風情，且融合城市的民生樣貌，藉由台灣的小食（如筒仔米糕、黑輪等）和精心烘焙的咖啡，打造一個有別於坊間常見精品咖啡館的文青感，而是企圖加深與當地居民的連結，希望設計的介入可以為店面創造出更具個性化的美學標準。

在室內建立一個攤販式的吧台區，呈現類似「屋中屋」的視覺效果。設計師以「時間屋」的概念形塑量體，充滿著時代感的細節。

元素解構與重組

設計師進一步解釋基地的限制，本身比馬路高出約70公分，平面整體形似梯字狀，進入室內後會發現此處是一個斜的角度空間，這樣的條件加深了平面配置的難度。設計的出發點是由「整理」開始，打除潮濕的牆壁，改由磁磚阻斷內外水氣，室內沒有增加隔間和壁面，而是將老公寓整理至最適用的狀態，並透過材料的選擇突顯風格；過度刻意營造的風格，有時反而會與環境格格不入，那該如何注入業主期待的「南國風情」呢？

設計師明確劃分出煮食及調配飲品的區域，並以廚具的抽油排煙系統作為輔佐，藉此降低味道相互影響的問題。

楊竣淞說，就他自己的認知，所謂的南國其實就是台灣這個島嶼，因此他從台灣自身內涵回看，並爬梳城市特色，例如帶有攤販感的店面、違章建築中常使用的材料、隱約復古的視覺意象等，他讓這些元素看似自我的獨立置於空間中，但彼此卻又可以相互交融在一起。

大面積的綠色基底，搭配黑鐵燈具以及鍍鋅浪板，看似極具衝突感，實則令人印象深刻。

基地本身有一些舊材料的痕跡，譬如波浪板的雨遮、外觀原有的馬賽克等，雖然狀況不甚良好，但設計團隊試著延續這些物件的存在，因此選用相同的材質來構築本案。拿掉大門原有的鋁窗，取而代之改以半穿透的摺疊式拉門，並於室內重塑一個攤販式的吧台區，呈現出「屋中屋」的視覺效果，由摺疊門向內望去，隱約有種在市場看望騎樓攤販的既視感。

燈光計畫方面並非採取「均亮」的模式，而是更注重明暗對比與陰影感，渲染出空間氛圍。

吧台區是極具細節的量體，包含拱形折鐵、八角窗等，鐵件元素從門面一路延伸進吧台，緊接著，將黛綠色調的馬賽克和油漆以協調的比例鋪設，屋中屋的形態使空間彷彿有了分界，讓料理的人、與品嘗食物的客人，有著互相對視的有趣關係。另外，設計團隊亦將外部的局部牆面表層剔除，再利用舊式的木工手法，將窗戶包覆成木結構，由外向內營造出一致的語彙，同時產生新舊融合的張力感受。

圖片提供」開物設計

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