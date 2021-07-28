圓潤如雲頂的天花板設計 舒適而自然的居家生活

【文．室內雜誌編輯部】

本案坐落於市中心，大面圓弧玻璃帷幕窗引入窗外林蔭大道的綠意，淨白天花特殊的圓潤造型猶如層巒連綿的雲頂。業主一家三口久居國外，喜愛寬闊舒適的空間與自然綠意，因此選定此處都會桃源般的住宅，基地屋齡約 30 年，縱然具有大面落地窗，卻受到原有隔牆的阻隔，光線無法透入室內深處，且中古屋層高受限，矮樑較多，整體感受上封閉侷促，因此委由遠域生活重新規劃，打造符合自己生活喜好的居所。

餐廳區域，桌體與燈具形狀呼應空間整體自由曲度。

業主日常習慣偏向歐美，期待空間中能有一處開放式的西式廚房，下廚時亦可與家人互動；自然綠蔭更是不可缺少，希望家中處處皆能享有明亮採光與窗景；此外業主喜好宴客，常於餐廳舉辦聚會交誼，因此餐桌除家庭使用外，更需具有待客機能。

管道間與廚房中島結合，承接天花板柔和曲形。

自玄關入內，公共區域視線通透無隔牆阻礙，穿過餐廳、開放式廚房至端景的客廳，並順著弧形窗景向後延伸，L 字型的空間軸線放大視覺，藉由水平面的展開彌補高度的不足。設計自機能著手，整理業主先前國外生活經驗的結論，並將需求整合入平面。全案櫃體及門片皆作隱藏式設計，使空間呈現靜謐氛圍，減少外顯設計，於局部轉折處才設定開放櫃體，使視覺產生延續性，或作為大面積連續牆體的呼吸餘裕。

於客廳置入明火壁爐，呈現放鬆溫暖氛圍。

全作選用仿舊柚木材質呈現出居家放鬆溫暖的特質，將木材自地坪延伸至壁面，直紋的線條放大垂直視覺，以規律的片狀作為分割系統的啟發點，並搭配淺色調礦物塗料與純白的天花板，使氛圍乾淨簡潔。這樣的設計主軸自公共區域延伸入兩間臥房內，設計師強調整體空間型態與氛圍一致，而非各個獨立或僅強調某處的技法與概念，塑造出生活的一體感。

背牆刻鑿紋路，色調延伸地坪柚木色。

圓與直角

天花板的設計自建築圓形帷幕窗的架構發展，並考量管線、橫樑的位置，盡可能保留最大層高，使其自然地呈現高低變化的造型，將硬體結構限制轉化為設計的一環。以此出發，圓弧形狀成為空間中重要元素，轉折處皆做圓角處理，餐桌、沙發、燈具等軟裝也選擇具曲度的造型。最特別的是空調出風口也安排圓形，設計師解釋，一般線形出風口容易隔斷弧形天花板的流暢性，他們參考了機場的設計，使用圓形出風口與弧形天花結合，創造出更加都會摩登的型態。

沙發配合帷幕弧度，窗景引入綠意。

但全數使用圓弧或許會過於柔美，設計師將平面中央的管道間與廚房中島相連，包裹如建築柱體，斜角設計承接了天花板的流線造型，俐落的垂直線條則為空間帶入力度，上下脫開手法強調出量體感。主臥房內亦將原有結構柱塑造為收納櫃及電視牆，特意收束櫃體存在僅滿足電視收納面積，釋出其餘空間使感受更加寬敞。同樣的元素在孩子房則運用於天花板，利用斜面設計修飾管線，創造不一樣的型態架構，並串聯全案造型語彙。

主臥房色調與元素延續公共區域主軸。

圖片提供」遠域生活-設計實驗所

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