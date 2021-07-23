如何透過規劃與佈局 提升家中浴廁的利用率？

浴廁空間因使用頻率以及包含的複雜機能，讓其不管在設計亦或是動線規劃上都滿腹學問，動線佈局的安排，會直接影響使用者的利用率。相較於無規劃的集中型浴廁，若能配合早、晚的使用高峰，將如廁、面盆以及淋浴區各自獨立，讓使用互不影響，是最理想的衛浴空間規劃。其中使用頻率最高的面盆區，考量動線常被設置在靠近門口以及鄰近馬桶的位置，以方便使用。

KOHLER／麗舍

「KOHLER」Pava藝術面盆，靈感來自被譽為百鳥之王的孔雀，傳承鈞釉古方、沉靜唯美的孔雀藍釉，釉光華麗又稱為「法藍」，色澤介於藍與綠之間，帶來無與倫比的視覺饗宴，結合孔雀羽毛的華麗圖案與傳統工藝，把尊貴典雅的孔雀藍融入生活，賦予衛浴空間高貴奢華的優雅氛圍。

Glass Design／楠弘廚衛

「Glass Design」Kool Max面盆展現了「Bring outdoor toindoor」概念的迷人風貌。整合傳統工藝、自然質材與創新研發的超奢美學，將天然、獨特且深具優雅質感的大理石元素，完美融入作品之中，不對襯的前傾圓弧設計，也顛覆了輪廓的傳統風格，為衛浴空間帶來視覺與觸覺的藝術性啟發。

KEUCO／楠弘廚衛

三向發光的鏡櫃，讓「KEUCO」ROYAL MODULAR 2.0成為浴室中的一大亮點，同時也突顯櫃體的輕盈感。透過LED智能照明和直觀式操作，不管是晨光、昏黃燈色皆能輕鬆自由切換，搭配開放式隔板、開闔門片完善收納機能，令使用者沉浸在居家時光的設計美學。

KLUDI／築禮國際

「KLUDI」AMBA 龍頭堅持採用純手工的工藝，透過雕塑感的外觀滿足感官的享受，彷彿與空間合而為一。龍頭看似完全融鑄為一體，但手柄與機件的混合、完整的運作方式兼容並蓄，為求慎重特意標記了紅藍兩色，讓使用者可以更簡單調整出水的流動以及水溫。

THG／麗舍

「THG」經典的O系列，是與頂級奢華品牌Christofle共同合作，靈感來自法國設計大師Andrée Putman創作的Vertigo。以戒指為主題，圓圈造型融合永恆曲線，微彎的優雅弧度，根據視角改變形狀，提供石墨、琥珀色等32種PVD鍍色表層，完美詮釋現代主義和極簡主義風格，形成精緻而獨特的O系列。





「hansgrohe」Finoris龍頭系列的靈活性，提供更為強大的使用性能。其中Finoris Flex伸縮龍頭可以靈活地自由移動，採用磁吸式回縮支撐機制，讓使用者能輕鬆自如地應付日常家務，而無論是輕柔的PowderRain或順暢的層流出水模式，僅需輕觸按鈕，即可調整，以因應各種使用情況。

Alape／楠弘廚衛

以釉彩妝點空間，讓感官在自然色彩的環繞下重獲生命能量，是專注於琺瑯鋼板與創新釉面處理技術的「Alape」Aqua surface面盆受海洋水色啟發後的靈光乍現，特殊的釉面在水與盆面碰觸的流動間，映射出閃閃動人的神秘光澤，為梳洗過程揭開療癒的平靜時光。





資料及圖片提供」各大廠商

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