快訊

WFH萬歲：疫後人力荒？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

影／河南鄭州千年一遇暴雨來襲10萬人緊急避難 已導致12人死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣專業頭皮養護品牌的首間直營店 帶領消費者感受自然、純淨的本質

聯合新聞網 / 室內interior
將長桌置於基地中心點，兼顧迎賓、諮詢、結帳等功能，開放式布局也能與周遭產生互動。
將長桌置於基地中心點，兼顧迎賓、諮詢、結帳等功能，開放式布局也能與周遭產生互動。

作為台灣專業頭皮養護品牌juliArt覺亞的首間直營店，品牌主要訴求為「從大自然原始簡單的原料中，凝神調試，淬煉出髮肌原生之美」，有鑑於此，李智翔設計師率領團隊，以「自然」為主軸，在設計構想、色彩及材質方面，皆與此緊扣，並發想出專屬於此空間的故事性。

兩座實木展示牆懸掛品牌獨家代理的梳具，以銅釘取代特殊五金零件，弱化生硬的人工感。
兩座實木展示牆懸掛品牌獨家代理的梳具，以銅釘取代特殊五金零件，弱化生硬的人工感。

正如頭皮養護產品使人們的髮絲得到滋補，鄉間中耕地所產出的稻榖、葉菜等，則提供人體運作必要的營養素；冬季的耕地，稻榖的炭化與碳黑的泥，象徵著休養，「黑色」，是回歸本質的純淨安定，直至春日滋養著新芽，開啟另一季循環。設計團隊遂以耕地意境，勾勒本案的脈絡，秋收春耕之間的面貌躍於眼前，藉此扣合品牌企業精神。

地坪的黑色象徵著被燒盡的稻麥，灰白色區域則代表田埂小路，李智翔將秋收春耕之際的畫面抽象化，提點出空間氛圍。
地坪的黑色象徵著被燒盡的稻麥，灰白色區域則代表田埂小路，李智翔將秋收春耕之際的畫面抽象化，提點出空間氛圍。

地坪細節。刻意產生的高低起伏使田間意境更為真實考究。
地坪細節。刻意產生的高低起伏使田間意境更為真實考究。

以炭養泥，以黑蘊氣

耕地裡的黑色孕育出養分和生命層次，喚醒作物的欣欣向榮，水相設計企圖透過不同物質，描繪碳黑的豐富張力，宛如頭皮與髮商品之間的滋養關係。直營門市與台灣某知名髮型設計師合作，設置在其旗下髮廊的2樓，階梯利用不同木料染黑搭建踏階立面，拾級而上，具高低起伏的地坪映入眼簾，灰白及深黑兩色意味著田陌間蜿蜒的路徑與田中的灰燼，平面動線十分有機，無形卻流暢地劃分出不同機能的場域。

形象主牆位在基地中最重要的面向，將金屬細網以手工進行彎折，採光透過網格朦朧撒入室內。
形象主牆位在基地中最重要的面向，將金屬細網以手工進行彎折，採光透過網格朦朧撒入室內。

李智翔提到，他將平面視為耕地，並在中心點置放一大長桌作為接待處，此處含括洽談、結帳等眾多功能，設計師進一步解釋道，制式化的接待空間過於生硬，而大長桌可包容所有行為，好似稻田間有著桌椅供人休憩般，畫面自然協調不顯突兀，業主期望能在此與顧客共同關照頭皮環境及生活情境，領略頭皮養護帶來的變化。

中空板摹擬了頭髮細胞組織的模樣，所有細節在在顯現出品牌屬性。
中空板摹擬了頭髮細胞組織的模樣，所有細節在在顯現出品牌屬性。

本案所運用的材料幾乎都可循環再利用，與品牌「環保、友善環境」的產品理念貼近，各式相異木材的特殊色澤和紋理，打造獨特且富含韻味的空間氛圍，而動線上散放的火山岩，亦強化了空間主軸的一致性；商品展示區則利用兩座實木圍塑而成，為展示品牌獨家代理的梳具，設計團隊依據梳子的規格差異，將銅釘釘於實木牆上，規律間隔營造出有秩序的視覺感，設計師表示，之所以以銅釘取代特殊五金，在於希冀俐落視覺效果，避免五金零件的人工線條影響整體原始自然的調性。

設計團隊以多層黑紗圈圍塑出VIP體驗區的範圍，材質輕量細軟，保有透光度，而活動布幔能帶來適當的隱私性。
設計團隊以多層黑紗圈圍塑出VIP體驗區的範圍，材質輕量細軟，保有透光度，而活動布幔能帶來適當的隱私性。

圖片提供」水相設計

閱讀全文請點連結，到interior官網探索

延伸閱讀

骨董級木製衣櫃半夜出怪聲 網友揭真相：正常的

出生4日女嬰頭部離奇生「瘡」 送醫院揭蜱蟲鑽入有腳會動

影／太子爺神像也敢偷！女賊被逮稱神明頭皮脫落要救祂

深圳多名兒童因養寵物患頭癬 6歲女童玩貓竟「一周變禿頭」

相關新聞

台灣專業頭皮養護品牌的首間直營店 帶領消費者感受自然、純淨的本質

本案為台灣專業頭皮養護品牌juliArt覺亞的首間直營店，李智翔設計師由企業精神切入，以「自然」為主軸，描繪出秋收春耕之間的畫面，並以「黑色」象徵休養，使空間充滿著回歸本質的純淨安定。

自由且簡約的住宅格局 描繪出舒適而俐落的空間

設計團隊為業主塑造出彈性靈活的住宅平面，使生活動線自由順暢；單純卻極具質感的材料，佐以精緻細膩的家具軟裝，構築出大器現代的時尚居所。

特色面盆區 衛浴空間美感與機能的展現

隨著面盆區愈來愈注重設計與精緻，型能兼具的面盆區設計，是衛浴空間最醒目的一道風景。

猶如一宗卷軸的居家空間 記錄著日常點滴

將紹興環城河的歷史，藉建築的開窗引進，時間的挪移就像是一開展的卷軸，隨人的行走、隨景物天光的變動，逐一展開卷軸裡蘊含的景物。

2021威尼斯建築雙年展 台灣館建構與環境和諧共存的場域

第17屆威尼斯建築雙年展，台灣館以《台灣郊遊 – 原始感覺共同合作場域計劃》為題，深入探討打造環境建築的前端企劃、與後續實驗建築的營運紀錄。

裝飾居家壁面的室內板材 為空間增添豐富表情

現今的板材材質除了更加多元，更能藉由剪裁、彎曲、焊接、拼接等手法，讓板材在空間中呈現豐富變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。