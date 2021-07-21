台灣專業頭皮養護品牌的首間直營店 帶領消費者感受自然、純淨的本質

作為台灣專業頭皮養護品牌juliArt覺亞的首間直營店，品牌主要訴求為「從大自然原始簡單的原料中，凝神調試，淬煉出髮肌原生之美」，有鑑於此，李智翔設計師率領團隊，以「自然」為主軸，在設計構想、色彩及材質方面，皆與此緊扣，並發想出專屬於此空間的故事性。

兩座實木展示牆懸掛品牌獨家代理的梳具，以銅釘取代特殊五金零件，弱化生硬的人工感。

正如頭皮養護產品使人們的髮絲得到滋補，鄉間中耕地所產出的稻榖、葉菜等，則提供人體運作必要的營養素；冬季的耕地，稻榖的炭化與碳黑的泥，象徵著休養，「黑色」，是回歸本質的純淨安定，直至春日滋養著新芽，開啟另一季循環。設計團隊遂以耕地意境，勾勒本案的脈絡，秋收春耕之間的面貌躍於眼前，藉此扣合品牌企業精神。

地坪的黑色象徵著被燒盡的稻麥，灰白色區域則代表田埂小路，李智翔將秋收春耕之際的畫面抽象化，提點出空間氛圍。

地坪細節。刻意產生的高低起伏使田間意境更為真實考究。

以炭養泥，以黑蘊氣

耕地裡的黑色孕育出養分和生命層次，喚醒作物的欣欣向榮，水相設計企圖透過不同物質，描繪碳黑的豐富張力，宛如頭皮與髮商品之間的滋養關係。直營門市與台灣某知名髮型設計師合作，設置在其旗下髮廊的2樓，階梯利用不同木料染黑搭建踏階立面，拾級而上，具高低起伏的地坪映入眼簾，灰白及深黑兩色意味著田陌間蜿蜒的路徑與田中的灰燼，平面動線十分有機，無形卻流暢地劃分出不同機能的場域。

形象主牆位在基地中最重要的面向，將金屬細網以手工進行彎折，採光透過網格朦朧撒入室內。

李智翔提到，他將平面視為耕地，並在中心點置放一大長桌作為接待處，此處含括洽談、結帳等眾多功能，設計師進一步解釋道，制式化的接待空間過於生硬，而大長桌可包容所有行為，好似稻田間有著桌椅供人休憩般，畫面自然協調不顯突兀，業主期望能在此與顧客共同關照頭皮環境及生活情境，領略頭皮養護帶來的變化。

中空板摹擬了頭髮細胞組織的模樣，所有細節在在顯現出品牌屬性。

本案所運用的材料幾乎都可循環再利用，與品牌「環保、友善環境」的產品理念貼近，各式相異木材的特殊色澤和紋理，打造獨特且富含韻味的空間氛圍，而動線上散放的火山岩，亦強化了空間主軸的一致性；商品展示區則利用兩座實木圍塑而成，為展示品牌獨家代理的梳具，設計團隊依據梳子的規格差異，將銅釘釘於實木牆上，規律間隔營造出有秩序的視覺感，設計師表示，之所以以銅釘取代特殊五金，在於希冀俐落視覺效果，避免五金零件的人工線條影響整體原始自然的調性。

設計團隊以多層黑紗圈圍塑出VIP體驗區的範圍，材質輕量細軟，保有透光度，而活動布幔能帶來適當的隱私性。

圖片提供」水相設計

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