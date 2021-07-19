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自由且簡約的住宅格局 描繪出舒適而俐落的空間

聯合新聞網 / 室內interior
本案居住人口單純，設計團隊以開放式手法安排平面配置，力圖為居住者帶來寬敞不侷限的生活日常。
本案居住人口單純，設計團隊以開放式手法安排平面配置，力圖為居住者帶來寬敞不侷限的生活日常。

擁有一間令人放鬆且可享受生活的住所，可說是多數人投入工作的原動力；而這座居所，也是褪下各式外在形象後，跟自己進行內在對話的一方天地。「雙湖匯」一案的業主，是位個性幹練的單身女性，何俊宏設計師表示，如何在空間中表現出業主的俐落性格，並創造出靈活自由的平面，是設計思考切入的重點。

建商原先將客用衛浴規劃於鄰近入口處，設計師調整格局，圍塑出玄關空間。
建商原先將客用衛浴規劃於鄰近入口處，設計師調整格局，圍塑出玄關空間。

基地位於台北市內湖區，為一新成屋，有鑑於原始格局中的客用衛浴被規劃在入口處正對面，壓縮了整體感受，且原有廚房偏置於後方，較不符合業主對於開闊視線和開放式廚房的期望，對此，何俊宏著手調整格局，並依循既有的管線配置，重新分配適切的空間布局，並綠化陽台厚重的女兒牆，與兩側植生牆共同營造出一處空中小花園，提供業主在綠意簇擁的環境中遠眺山景，使心緒舒暢。

空間整體色調簡約質樸，並由Bang & Olufsen揚聲器的金屬質感延伸出如抽油排煙系統、櫃體開口等顏色細節；再於軟件上點綴顯眼的亮色系。
空間整體色調簡約質樸，並由Bang & Olufsen揚聲器的金屬質感延伸出如抽油排煙系統、櫃體開口等顏色細節；再於軟件上點綴顯眼的亮色系。

場域彼此串聯，畫面井然有序

為達成業主對於空間寬敞、視線開闊的要求，設計師盡量將臨窗區淨空，不讓牆體阻斷視覺，僅在公私領域的交界處增設一面主牆劃分界線；室內整體格局通透開放，門片多採用拉門形式，讓這個專屬於業主個人享受的空間，有著更彈性且無拘束的使用模式。

電器收納櫃塗鋪深色手工漆，藉此作為穩定空間氛圍的背景。
電器收納櫃塗鋪深色手工漆，藉此作為穩定空間氛圍的背景。

玄關處刻意透過懸浮櫃體，突顯出穿透效果，何俊宏提到，若是為了特定機能將場域封閉，會抹消了更改格局的意義，他認為在領域劃界上達到適度的區隔就足以，盡量讓空間維持通透感受，創造出一些留白的韻味，使天花板與地坪的材質得以延續，保有室內的串聯性，並強化視線的流動。

Bang & Olufsen全新推出的電視機，屏幕可自動升降並搭配兩片揚聲器面罩的開闔，帶來絕佳的聲響體驗，滿足業主對於視聽的需求。
Bang & Olufsen全新推出的電視機，屏幕可自動升降並搭配兩片揚聲器面罩的開闔，帶來絕佳的聲響體驗，滿足業主對於視聽的需求。

材料部份主要選擇具自然感的材質，品項單純，卻極具簡約質感，例如客廳的石材主牆，物料本身自具紋理且不會過於花俏，設計團隊利用拼接手法在為牆面添些許線性分割，並嵌入金屬元素，予人視覺的律動感；此外，空間大面積塗鋪手工漆的原因，在於意圖形塑天花板和壁面一體成型的連結感，淡化兩者界線，達到放大室內空間的效果。

底牆轉進主臥室後成為收納櫃的形式，利用相似的設計語彙勾勒出協調的景致。
底牆轉進主臥室後成為收納櫃的形式，利用相似的設計語彙勾勒出協調的景致。

至於整體色彩的定奪，何俊宏談到，由於業主喜愛中性的設計，因此他透過樸實的大地色系進行打底，並從業主鍾情的Bang & Olufsen揚聲器中擷取靈感，發展出抽油排煙系統、櫃體開口及內側的金屬質感，另於軟件和細節處點綴亮色系，在素雅基底中，注入活潑跳躍的節奏。

主臥衛浴一隅。
主臥衛浴一隅。

圖片提供」創研空間設計有限公司

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