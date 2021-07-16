特色面盆區 衛浴空間美感與機能的展現
極具個性的Helm，透過設計師揮筆而成的俐落線條，搭配經典的十字型元素，展現了精緻的工藝技術與高端的品質設計。
【文．室內雜誌編輯部】
浴廁是家中最小的空間，但卻也是大家最常使用的場域。
其中面盆區不僅作為浴廁空間的主角之一，也佔據了大部分的視覺焦點，從早晨梳洗到睡前清潔都需要它，更包含了收納機能，隨著面盆區愈來愈注重設計與精緻，型能兼具的面盆區設計，是衛浴空間最醒目的一道風景。
INDISSIMA系列由設計師MATTEO THUN、ANTONIO RODRIGUEZ聯名合作，延續品牌的義大利工藝並融入現代感的設計，透過不同素材的搭配為特色。
White Tulip系列，出自於Philippe Starck之手，將鬱金香綻放的瞬間，栩栩如生地呈現，塑造出清新自然或現代設計的風格。
CYO龍頭是設計師向60年代經典的C型設計致意，龍頭華麗的弧線與圓滑飾面拋射出令人驚豔的水幕出水，大膽手法令人著迷。
Klyne系列以幾何線條和拼色創意，傳遞簡約又精緻的美學品味。其中Klyne Pure系列龍頭，平滑流暢的線條突顯輕快俐落之感，貫徹極簡主義，擁抱簡約而不簡單的個性生活。
Euro Ceramic迷你面盆僅有37cm的寬度，以現代簡約的流線外型設計，以及具備卓越的性能與實用性，讓小空間也能擁有最大舒適的享受。
CERAFINE薄翼京瓷面盆匯集品牌的創新技術以及精湛工藝，不僅體現了日本的禪宗意境與精神，同時融合寧靜與品質的情感。
資料及圖片提供」各大廠商
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