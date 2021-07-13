2021威尼斯建築雙年展 台灣館建構與環境和諧共存的場域

【文．室內雜誌編輯部】

經過一年漫長的等待，威尼斯建築雙年展終於在 2021 年中旬與大眾相見，本屆大會主題「我們將如何共同生活？（How will we live together？）」呼應現代世界所需要的建築，尤其建築作為環境與人的溝通橋樑，將生活、工作、理想地合為一體，亦是將神性、生活與旅行融合的場域。此一命題，在歷經疫情肆虐的當下，人與人、人與自然之間如何共存，更成為當代亟需的解答。

天然修道院及野長城。

本屆台灣館由國立台灣美術館、策展團隊自然洋行建築設計團隊及草字頭國際聯合舉辦，以《台灣郊遊 – 原始感覺共同合作場域計劃》為題，自 5 月 22 日至 11 月 21 日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出，透過梳理數個獨特案件、跨領域合作經驗，深入探討打造環境建築的前端企劃、與後續實驗建築的營運紀錄。

少少-原始感覺研究室實地照。攝影」Jetso Yu

國美館館長梁永斐表示，本次台灣館不僅布展過程面臨最多挑戰與不確定性，也是布展團隊人數最精簡的一次，因應義大利當地防疫規範及個人健康風險，國美館、建築團隊及運輸公司總共僅有 9 人前往，前後隔離至少 20 天，而此番疫情下的跨國布展過程，也意外地回應了「如何共同生活」的提問。

類生態光學冥想屋玻璃模型。

郊遊─逐山水而居

「人類在自然的野地，如何透過本能的感覺啟動應對能力，克服自然給予的挑戰，當我們正視人類內在的原始感知並逐漸產生正向對應能力時，恐懼也就會消失了。」策展人曾志偉如此談到，本屆展覽命題與建築概念也從此而生。

野長城原始知覺研究室之展出模型。攝影」高靖捷

展覽題目「台灣郊遊」聚焦於台灣山林自然生態，探討在台灣郊區野遊、生活，進而移動所形塑而成的生活狀態，曾志偉描述，台灣地理上 70% 遍布高山、森林和丘陵，人口集中於西半部平原城市，與中央山脈距離非常密切，嚮往在郊區或自然條件下生活的人們，來來往往都市與郊區之間，形成一種非正式、不斷變動的遷移行為，「在開發與保護之間，構築一道值得努力的纖細平衡。」

勤美學 森大實地照。

自然洋行多年來致力於自然野地郊區研究及環境規劃，著重人與環境的共存，建構如何和建築以外的事物和諧運作，而非創作一個人與自然或環境隔絕的空間。

自然洋行

圖片提供」國立台灣美術館、自然洋行

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