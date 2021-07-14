猶如一宗卷軸的居家空間 記錄著日常點滴

【文．室內雜誌編輯部】

已有超過2500年歷史的浙江紹興，是中國最古老的城市之一，也是吳越文化的發揚之地，此處不僅擁有深厚的歷史文化底蘊，分佈密集的水域網路，也讓紹興有「東方威尼斯」的美譽。環城河風景區沿著古城河兩岸，圍成一個翠環，總面積達114萬平方公尺，像是為這座江南古城注入了生氣和活力。

越過水墨暈染的夾紗隔屏，即進入明亮寬敞的客廳空間。

此案緊鄰紹興環城河，外與浙東古運河、鑒湖相連，內則與城區的河道相通，完美展現了紹興水城的特色。陳連武設計師認為，家中的每個空間，都有著它相對應的地景，像一幅逐步展開的卷軸，隨著周圍景物的遞變，敘述著每日的家常點滴⋯⋯。

兩側大面積的落地窗景，照亮了場域，綠景環繞、河景相應，自成一幅山水名畫。

一宗卷軸，蘊含起承轉合

屋主是一對夫妻，育有兩個孩子，考量小孩的成長需求與屋主的生活習慣，居家需要規劃親子空間以及獨立的主臥室，為此，設計師將空間依照樓層規劃，運用起承轉合的佈局，令居家像是一幅優美的卷軸。讓回家的動線，先經過花園，再步入玄關，隨步伐循序漸進的沉澱心境，透過鋪陳創造入門的儀式感。

延續著入門的山水壁紙、玻璃穿透，營造溫馨且私密的用餐氛圍。

起，是指1樓的開放式公共空間。原本緊鄰車道的大門經過變更後，帶入中式迂迴、循序的動線概念，移置現在的玄關處，水墨情境的前掛上一輪皎潔如月的立燈，不分晝夜、靜謐的柔和月光，迎接著主人們的歸來；越過水墨暈染的夾紗隔屏，即進入明亮寬敞的客廳空間，兩側大面積的落地窗景與採光，照亮了場域，窗外綠景環繞、河景相應，讓室內與室外交織成一幅天然的山水名畫。

空間圍繞著中央的起居室，規劃了遊戲間、書房以及臥室。

承，隨著動線轉移，拾級而上，迎向下頁風景。轉，動線旋入了2樓的親子起居空間，將水墨的黑、靜謐的藍，轉而覆上溫潤暖心的橘黃色調，不同於1樓開放且連續的畫面，設計師將此樓層依照機能分割成四幅框景，各場域圍繞著中央的起居室，規劃了遊戲間、書房以及臥室，讓孩童無論遊戲、閱讀、玩樂、休憩，都發生在父母的視線之下，親子彼此也都享有安心且愜意的活動空間；看似被切割的空間，在敞開門扇後又能彼此串連互動，而關起房門，又獨立出一房一室、一窗一景，每個空間皆擁有專屬的景緻時光。

一房一室、一窗一景，每個空間皆擁有專屬的景緻時光。

合，3樓的主臥閣樓。進入捲軸的尾端，是最私密的主人空間，將1樓的水墨風景、2樓的明亮輕快融合後，點綴上金黃質地，順著建築結構的挑高斜屋頂、戶外露台，滄狂的揮灑下行雲流水的筆墨痕跡，一側的主臥書房凝望著樹冠、河景，居高臨下的視野是屋主獨自享有的一方天地。

3樓的主臥閣樓。

圖片提供」城市室內裝修設計有限公司

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