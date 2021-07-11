快訊

全國剩澎湖可內用 金門縣長楊鎮浯宣布7月26日前餐飲業禁止內用

快加油！ 中油：明天起汽、柴油調漲0.3、0.2元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

裝飾居家壁面的室內板材 為空間增添豐富表情

聯合新聞網 / 室內interior
VALCHROMAT 沃克板／中崧經貿
VALCHROMAT 沃克板／中崧經貿

【文．室內雜誌編輯部】

以往板材較少使用在牆面上，主因是需考量建築承載的重量以及室內空間的大小。

最早的板材，是木工用的實木板，也以地面木工最為常見；而現今，剛硬的金屬板、異材質壓製合成的飾面板、具防火、抗菌性能的面板等，除了板材材質更加多元，更能藉由剪裁、彎曲、焊接、拼接等手法，讓板材在空間中呈現豐富變化。


結合天然原木本身的纖維色澤而成，色彩透心成為其一大特點。板材獨特的成分、製造工藝和特殊的靈活性，可以回收再利用、防焰一級以及無毒的特點，讓板材兼具環保與安全。


FR-ONE／安得利集團
FR-ONE／安得利集團

Moon 以 100% 防焰線紗織造而成，布料有如絨布的手感般柔軟，並通過全球防焰認證，是一款兼具舒適度與安全性能的傢飾織品。


歐德系統傢俱／歐德系統傢俱
歐德系統傢俱／歐德系統傢俱

德國塑合板造型牆可耐高溫、耐刮耐磨、耐酸鹼以及防潮的特性，不僅膨脹率低，品質穩定且不易變形，易清潔，減少過敏源，守護家人的健康。


白馬磁磚／白馬磁磚
白馬磁磚／白馬磁磚

石砌系列設計出略微粗糙的堆疊肌理，擬真自然、效果強烈，透過上下交疊的美學構成，形成豐富多變的視覺想像。


杜邦 TM／連程實業
杜邦 TM／連程實業

可麗耐®具備無縫拼接、抗污、抑菌、抗衝擊等優越特性之外，其高度的可塑性與豐富的色彩更能滿足任各式空間以及設計造型的需求。


inkiostrobianco／櫻王
inkiostrobianco／櫻王

在看似輕鬆、自然的圖案中，將高貴炫目的金箔元素融入，讓整個牆面更具層次和細膩度。


資料及圖片提供」各大廠商

閱讀全文請點連結，到interior官網探索

延伸閱讀

獨／被封「劇照界周潤發」 男星投資慘賠1幢房戶頭0元

Honda Care+ 防疫應援 疫起守護家人健康

台灣人造石進口品牌 致力提供高品質建材

四川德陽：5G智慧工廠助力製造業發展

相關新聞

裝飾居家壁面的室內板材 為空間增添豐富表情

現今的板材材質除了更加多元，更能藉由剪裁、彎曲、焊接、拼接等手法，讓板材在空間中呈現豐富變化。

2021威尼斯建築雙年展 首次啟用線上展覽 邀請全球民眾參與藝術盛會

2021威尼斯建築雙年展首次啟用線上展覽，邀請全球民眾共睹這場藝術盛會，一同探討設計對於未來生活的影響。

西班牙專業建材公司 響應環保的永續設計

COMPAC西班牙康沛是西班牙第一家專門生產人造石材的公司，從創建以來以「提倡永續性」和「創新設計」作為企業宗旨，更視環境保護為開發前提，設計生產高品質的產品，成為引領世界建築應用材料的潮流先驅。

義大利家具品牌 將家具視為居家生態 共創自然舒適的空間

Flexform以標誌性的柔軟、寬敞沙發墊聞名全球，受到四季、希爾頓、凱悅、BULGARI Hotels and Resorts等頂級飯店品牌青睞，在這座別墅中，Flexform以家具為顏料，繪出一幅休閒優雅、超越時空和時尚的生活風景。

擁有酒店高雅格調的旅店 提供舒適而別緻的空間感受

此作坐落在台中歌劇院附近，業主回顧自身經驗，重視這座旅驛具備精品酒店的氛圍與細節，同時也能適宜商務型住客作為中長期旅居的舒心之所。

紐約《損壞的自然》展 探討設計如何修復生態環境

紐約MoMA美術館在嚴峻的新冠疫情中策劃了《損壞的自然》(Broken Nature)展。這項展覽討論如何運用設計的「修復」潛力，來修補人類和生態物種、環境之間的關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。