裝飾居家壁面的室內板材 為空間增添豐富表情

【文．室內雜誌編輯部】

以往板材較少使用在牆面上，主因是需考量建築承載的重量以及室內空間的大小。

最早的板材，是木工用的實木板，也以地面木工最為常見；而現今，剛硬的金屬板、異材質壓製合成的飾面板、具防火、抗菌性能的面板等，除了板材材質更加多元，更能藉由剪裁、彎曲、焊接、拼接等手法，讓板材在空間中呈現豐富變化。





結合天然原木本身的纖維色澤而成，色彩透心成為其一大特點。板材獨特的成分、製造工藝和特殊的靈活性，可以回收再利用、防焰一級以及無毒的特點，讓板材兼具環保與安全。





FR-ONE／安得利集團

Moon 以 100% 防焰線紗織造而成，布料有如絨布的手感般柔軟，並通過全球防焰認證，是一款兼具舒適度與安全性能的傢飾織品。





歐德系統傢俱／歐德系統傢俱

德國塑合板造型牆可耐高溫、耐刮耐磨、耐酸鹼以及防潮的特性，不僅膨脹率低，品質穩定且不易變形，易清潔，減少過敏源，守護家人的健康。





白馬磁磚／白馬磁磚

石砌系列設計出略微粗糙的堆疊肌理，擬真自然、效果強烈，透過上下交疊的美學構成，形成豐富多變的視覺想像。





杜邦 TM／連程實業

可麗耐®具備無縫拼接、抗污、抑菌、抗衝擊等優越特性之外，其高度的可塑性與豐富的色彩更能滿足任各式空間以及設計造型的需求。





inkiostrobianco／櫻王

在看似輕鬆、自然的圖案中，將高貴炫目的金箔元素融入，讓整個牆面更具層次和細膩度。





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