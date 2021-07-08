快訊

杜拜港口貨櫃輪大爆炸 烈焰沖天25公里外都感震撼

衛福部：考量社區風險建議三級再延長 CECC下午宣布

2021威尼斯建築雙年展 首次啟用線上展覽 邀請全球民眾參與藝術盛會

聯合新聞網 / 室內interior
透過網站可以觀賞國家館的線上活動。圖片：Biennale Pavilions
透過網站可以觀賞國家館的線上活動。圖片：Biennale Pavilions

威尼斯建築雙年展官網，主頁每天都會更新國家館的線上串流。圖片：Biennale Pavilions
威尼斯建築雙年展官網，主頁每天都會更新國家館的線上串流。圖片：Biennale Pavilions

【文．室內雜誌編輯部】

2021年第17屆威尼斯建築雙年展（Biennale Architettura 2021）在策展人Hashim Sarkis的策劃之下，於2021年5月22日順利揭開展覽序幕。

6個成員國，包含愛沙尼亞共和國、瑞士、立陶宛、英國、芬蘭和盧森堡，攜手跨越地理限制，善用愛沙尼亞先進的科技技術，以數位平台的方式邀請各地設計師和民眾一同參與這場全球藝術盛會，訪客透過建築雙年展官網可以取得各個國家館的展覽與活動資訊。

2021年5月至11月，每天皆安排不同國家館的線上活動行程，點擊右邊的行事曆小圖示，可以將喜歡的活動資訊存入個人行事曆。圖片：Biennale Pavilions
2021年5月至11月，每天皆安排不同國家館的線上活動行程，點擊右邊的行事曆小圖示，可以將喜歡的活動資訊存入個人行事曆。圖片：Biennale Pavilions

目前共有22國共同參與這場前所未有的線上建築雙年展活動，多數國家在開幕週選擇以線上或複合式活動的方式出席開幕典禮。這些國家館從2021年夏天至秋天，也將持續在網站分享演講及研討會內容，或提供線上導覽等服務。讓民眾能透過官網瀏覽活動日期，並點擊圖示記錄於個人行事曆。

主頁下方提供22個主要國家館的資訊。圖片：Biennale Pavilions
主頁下方提供22個主要國家館的資訊。圖片：Biennale Pavilions
愛沙尼亞館《廣場！積極收縮Square! Positively shrinking》圖片：©Samuele Cherubini
愛沙尼亞館《廣場！積極收縮Square! Positively shrinking》圖片：©Samuele Cherubini

面對險峻的未來挑戰 我們該如何共同生活

自2019年起，全球受到新冠肺炎（COVID-19）影響，各地產業與日常生活型態皆受到嚴重衝擊，這不禁讓我們開始省思人類過往的行為模式，更去思考未來該如何應對及改善。

愛沙尼亞館《廣場！積極收縮Square! Positively shrinking》圖片：©Samuele Cherubini
愛沙尼亞館《廣場！積極收縮Square! Positively shrinking》圖片：©Samuele Cherubini

2021年威尼斯建築雙年展呼應全球當前所面臨的困境，以「我們將如何共同生活？」（How will we live together ?）為主題，深入探討人與環境共存的議題，攜手打造能維持環境平衡與未來發展的建築。

愛沙尼亞館以影片的方式展示愛沙尼亞100建築計畫框架對城市收縮的干預過程與成果。圖片：©Samuele Cherubini
愛沙尼亞館以影片的方式展示愛沙尼亞100建築計畫框架對城市收縮的干預過程與成果。圖片：©Samuele Cherubini
特爾瓦（Tõrva）。圖片：©Tiit Veermäe
特爾瓦（Tõrva）。圖片：©Tiit Veermäe

以下，是６個國家館的設計構思與作品成果。

（詳細資訊請至建築雙年展官網探索：https://www.biennalepavilions.com/

特爾瓦（Tõrva）。圖片：©Tiit Veermäe
特爾瓦（Tõrva）。圖片：©Tiit Veermäe

圖片提供」Biennale Pavilions, The Estonian Centre for Architecture, Swiss Arts Council Pro Helvetia, The Lithuanian Space Agency, British Council Arts, Archinfo Finland, LUCA Luxembourg Center for Architecture

閱讀全文請點連結，到interior官網探索

延伸閱讀

超限量逸品！寶珀、雅克德羅 藝術腕表主攻品味高端客

暑假不停學！台南藝術夏令營 親子玩創藝美學新生活

走文創風 白河警青春專案顛覆八股宣導

這夏它最「水」！舒味思推藝術瓶、innocent挺椰農

相關新聞

2021威尼斯建築雙年展 首次啟用線上展覽 邀請全球民眾參與藝術盛會

2021威尼斯建築雙年展首次啟用線上展覽，邀請全球民眾共睹這場藝術盛會，一同探討設計對於未來生活的影響。

西班牙專業建材公司 響應環保的永續設計

COMPAC西班牙康沛是西班牙第一家專門生產人造石材的公司，從創建以來以「提倡永續性」和「創新設計」作為企業宗旨，更視環境保護為開發前提，設計生產高品質的產品，成為引領世界建築應用材料的潮流先驅。

義大利家具品牌 將家具視為居家生態 共創自然舒適的空間

Flexform以標誌性的柔軟、寬敞沙發墊聞名全球，受到四季、希爾頓、凱悅、BULGARI Hotels and Resorts等頂級飯店品牌青睞，在這座別墅中，Flexform以家具為顏料，繪出一幅休閒優雅、超越時空和時尚的生活風景。

擁有酒店高雅格調的旅店 提供舒適而別緻的空間感受

此作坐落在台中歌劇院附近，業主回顧自身經驗，重視這座旅驛具備精品酒店的氛圍與細節，同時也能適宜商務型住客作為中長期旅居的舒心之所。

紐約《損壞的自然》展 探討設計如何修復生態環境

紐約MoMA美術館在嚴峻的新冠疫情中策劃了《損壞的自然》(Broken Nature)展。這項展覽討論如何運用設計的「修復」潛力，來修補人類和生態物種、環境之間的關係。

簡潔淨白的住宅 打造專屬屋主的十年生活

此作一步步打開傳統印象中住宅應有空間，並透過脫開手法強調量體感，創造通透視覺，為這個特別的家庭創造專屬的十年生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。