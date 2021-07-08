2021威尼斯建築雙年展 首次啟用線上展覽 邀請全球民眾參與藝術盛會
【文．室內雜誌編輯部】
2021年第17屆威尼斯建築雙年展（Biennale Architettura 2021）在策展人Hashim Sarkis的策劃之下，於2021年5月22日順利揭開展覽序幕。
6個成員國，包含愛沙尼亞共和國、瑞士、立陶宛、英國、芬蘭和盧森堡，攜手跨越地理限制，善用愛沙尼亞先進的科技技術，以數位平台的方式邀請各地設計師和民眾一同參與這場全球藝術盛會，訪客透過建築雙年展官網可以取得各個國家館的展覽與活動資訊。
目前共有22國共同參與這場前所未有的線上建築雙年展活動，多數國家在開幕週選擇以線上或複合式活動的方式出席開幕典禮。這些國家館從2021年夏天至秋天，也將持續在網站分享演講及研討會內容，或提供線上導覽等服務。讓民眾能透過官網瀏覽活動日期，並點擊圖示記錄於個人行事曆。
面對險峻的未來挑戰 我們該如何共同生活
自2019年起，全球受到新冠肺炎（COVID-19）影響，各地產業與日常生活型態皆受到嚴重衝擊，這不禁讓我們開始省思人類過往的行為模式，更去思考未來該如何應對及改善。
2021年威尼斯建築雙年展呼應全球當前所面臨的困境，以「我們將如何共同生活？」（How will we live together ?）為主題，深入探討人與環境共存的議題，攜手打造能維持環境平衡與未來發展的建築。
以下，是６個國家館的設計構思與作品成果。
（詳細資訊請至建築雙年展官網探索：https://www.biennalepavilions.com/）
圖片提供」Biennale Pavilions, The Estonian Centre for Architecture, Swiss Arts Council Pro Helvetia, The Lithuanian Space Agency, British Council Arts, Archinfo Finland, LUCA Luxembourg Center for Architecture
閱讀全文請點連結，到interior官網探索
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