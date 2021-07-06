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西班牙專業建材公司 響應環保的永續設計

聯合新聞網 / 室內interior
ICE GENESIS 創世紀冰湖系列
ICE GENESIS 創世紀冰湖系列

有人說，2018年是公民環保意識抬頭的一年，因為極端氣候造成的天災景象，讓大眾、政府、企業家都逐漸關注氣候變遷的議題；2020年新型冠狀病毒COVID-19疫情蔓延全球，衝擊著經濟與人們的日常生活。


天災人禍有著太多不可變的因素存在，而面對極端氣候異常、自然環境惡化等全球性議題，COMPAC西班牙康沛石以「國際永續經營」為指標，持續展開「產作永續」的計畫，從「資源再利用」、「計畫生產」、「綠能企責」三大創新作法，希望引領全球帶起永續環保的風潮，為社會盡一份心力。

COMPAC西班牙康沛石創立於1975年，是西班牙第一家專門生產人造石材的公司，在當地是富有遠見和開拓性的專業建材公司，從創建以來以「提倡永續性」和「創新設計」作為企業宗旨，更視環境保護為開發前提，設計生產高品質的產品，成為引領世界建築應用材料的潮流先驅。

COMPAC旗艦櫃位圖照
COMPAC旗艦櫃位圖照

環保永續的人造石英石

人造石材逐漸取代天然石材，是因為人造石已能媲美天然石材擁有的特性，更可以解決天然石材容易變質的問題，以高純度石英石生產的COMPAC西班牙康沛石，擁有極高硬度、防刮、耐高溫等特性，且有高抗污的天然抑菌效果，讓保養、清潔都能輕鬆完成。

COMPAC西班牙康沛石不僅以獨創的「Bio Resins 再生提煉樹脂」技術打造全球首塊環保樹脂石英石材；法國巴黎裝置藝術大師Arik Levy更以全球首創的「3D 半透明」技術，設計出「ICE GENESIS 創世紀冰湖系列」，成為引領業界產品的先鋒。

COMPAC Taiwan服務團隊
COMPAC Taiwan服務團隊

以設計、研發為強項的COMPAC西班牙康沛石，也專注於石材花紋的變化以及細膩度的呈現，全系列產品皆進口製造生產，分別有「大眾色系」、「天然紋路」、「特殊表面」、「Bio」系列，多達40種花色選擇，滿足消費者的各式喜好需求。


圖片提供」康辰國際

閱讀全文請點連結，到interior官網探索

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