快訊

北市南機場某社區傳逾10人確診 里長造冊盼快篩

唐鳳「疫苗接種預約系統」出爐 傳先鎖定50歲至64歲民眾試行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

義大利家具品牌 將家具視為居家生態 共創自然舒適的空間

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

「被自然環抱」是建築環境的客觀描述，「與自然共生」是思考建築與環境的態度。在義大利因佩里亞海灣上的一座別墅中，嘗試重現利古裡亞梯田所展現的，人造地景與自然環境和諧相融的底蘊。

依據永續原則設計與建造的別墅，獲得多項國際獎項肯定，其天然石材幕牆面向海洋，迎接海風與飛鳥，室內點綴實木材質，彷彿造出了小小的林地，與四週環繞的地中海樹林相映，歡迎光和生活停駐。與自然共生的基底步步紮實，最後一步將走向建構美好舒適生活不可或缺的細節——家具。

Flexform以標誌性的柔軟、寬敞沙發墊聞名全球，受到四季、希爾頓、凱悅、BULGARI Hotels and Resorts等頂級飯店品牌青睞，在這座別墅中，Flexform以家具為顏料，繪出一幅休閒優雅、超越時空和時尚的生活風景。

與自然一同呼吸

Flexform不僅將沙發、扶手椅、茶几、沙發凳、桌子和椅子視為家具，更是一個居家生態系統，它們之間的和諧對話與舒適自在的生活息息相關，尤其當半戶外空間對享受生活的重要性已不亞於室內空間時，Flexform致力於提供更全面的產品設計。

Atlante戶外座椅系列在組合上提供了極大的自由度，能夠跟隨需求靈活變化各種搭配，而Antonio Cittorio設計的Carlotta扶手椅則讓嚴謹簡約的鋼結構和優雅的編織相遇。兩者遠看是風景的一部分，一旦坐上它們，忍不住將全身心交付，盡情享受大自然的恩賜。


圖片提供」Flexform

閱讀全文請點連結，到interior官網探索

延伸閱讀

【動物萌星球‧創,作家】楚楚／毛室友

豪客買防疫宅大砍 紅樹林水岸宅賠千萬轉手

員工貪快將沙發丟下二樓 砸暈路過老翁賠四萬元

沙發砸斷指還害妻子險早產 新婚醫氣炸要IKEA賠212萬

相關新聞

義大利家具品牌 將家具視為居家生態 共創自然舒適的空間

Flexform以標誌性的柔軟、寬敞沙發墊聞名全球，受到四季、希爾頓、凱悅、BULGARI Hotels and Resorts等頂級飯店品牌青睞，在這座別墅中，Flexform以家具為顏料，繪出一幅休閒優雅、超越時空和時尚的生活風景。

擁有酒店高雅格調的旅店 提供舒適而別緻的空間感受

此作坐落在台中歌劇院附近，業主回顧自身經驗，重視這座旅驛具備精品酒店的氛圍與細節，同時也能適宜商務型住客作為中長期旅居的舒心之所。

紐約《損壞的自然》展 探討設計如何修復生態環境

紐約MoMA美術館在嚴峻的新冠疫情中策劃了《損壞的自然》(Broken Nature)展。這項展覽討論如何運用設計的「修復」潛力，來修補人類和生態物種、環境之間的關係。

簡潔淨白的住宅 打造專屬屋主的十年生活

此作一步步打開傳統印象中住宅應有空間，並透過脫開手法強調量體感，創造通透視覺，為這個特別的家庭創造專屬的十年生活。

台灣人造石進口品牌 致力提供高品質建材

2021年，是天恆國際有限公司成立的20週年。自2001年迄今，天恆秉持著「創新、品質、服務」三項目標為宗旨，成為台灣最具實力且專業的人造石進口公司。

攬景入屋的居家設計 框出專屬屋主的美景

《框景》一案鄰近台中的知名地標—台中國家歌劇院，淨設計以內蘊外象、攬景入屋為設計主軸，在《框景》為屋主框出一幅專屬於她的美景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。