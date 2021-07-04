義大利家具品牌 將家具視為居家生態 共創自然舒適的空間

【文．室內雜誌編輯部】

「被自然環抱」是建築環境的客觀描述，「與自然共生」是思考建築與環境的態度。在義大利因佩里亞海灣上的一座別墅中，嘗試重現利古裡亞梯田所展現的，人造地景與自然環境和諧相融的底蘊。

依據永續原則設計與建造的別墅，獲得多項國際獎項肯定，其天然石材幕牆面向海洋，迎接海風與飛鳥，室內點綴實木材質，彷彿造出了小小的林地，與四週環繞的地中海樹林相映，歡迎光和生活停駐。與自然共生的基底步步紮實，最後一步將走向建構美好舒適生活不可或缺的細節——家具。

Flexform以標誌性的柔軟、寬敞沙發墊聞名全球，受到四季、希爾頓、凱悅、BULGARI Hotels and Resorts等頂級飯店品牌青睞，在這座別墅中，Flexform以家具為顏料，繪出一幅休閒優雅、超越時空和時尚的生活風景。

與自然一同呼吸

Flexform不僅將沙發、扶手椅、茶几、沙發凳、桌子和椅子視為家具，更是一個居家生態系統，它們之間的和諧對話與舒適自在的生活息息相關，尤其當半戶外空間對享受生活的重要性已不亞於室內空間時，Flexform致力於提供更全面的產品設計。

Atlante戶外座椅系列在組合上提供了極大的自由度，能夠跟隨需求靈活變化各種搭配，而Antonio Cittorio設計的Carlotta扶手椅則讓嚴謹簡約的鋼結構和優雅的編織相遇。兩者遠看是風景的一部分，一旦坐上它們，忍不住將全身心交付，盡情享受大自然的恩賜。





圖片提供」Flexform

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