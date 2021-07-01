擁有酒店高雅格調的旅店 提供舒適而別緻的空間感受

【文．室內雜誌編輯部】

此作位置位於台灣台中市，坐落在台中歌劇院附近，環境綠貌蒼翠，洋溢人文氣息。業主旅宿經驗遍及全球，在各地旅行見聞與親身體驗裡，累積了對酒店式公寓與精品旅店的獨特見解，在早期的差旅規劃上她偏好國際連鎖酒店集團的一致化的客居標準，隨著閱歷日漸豐富，「標準式」的旅店型態便再也難以滿足她的需求，因此開始轉向探索精品旅宿的獨特體驗。

公共區，白色格柵與細緻的香檳金飾線相搭配，線與面的穿插交織相映成趣。

當她決定創立酒店公寓時，回顧自身經驗，更加重視這座旅驛具備精品酒店的氛圍與細節，同時也能適宜商務型住客作為中長期旅居的舒心之所。

A套房，開放式牆面衣帽收納與書桌系統，令衣物一目瞭然，適合商務客層對效率的重視。

B套房，簡潔不失精緻的主牆設計。

第二家居

基於上述需求，兼具設計酒店的高雅格調，同時又能予人第二家居般的歸屬感，成為設計師的雙重任務。這座酒店公寓目標客群為商務白領，考量商務差旅族群重視效率、質感與彈性，業主希望下榻於這座公寓的住客，都能自在隨性的使用公私領域，因此在公共區域配置了多功能的共用吧台，用來取代傳統客廳，使得住客無論是在此用餐、小酌，或是工作、交流，都能享受怡人舒適的動線與尺度。

C套房，運用精緻的香檳金細節提升空間質感。

設計師指出，面對眼界開闊商旅客層，此作以個性、別致為風格定錨，給予住客難忘的空間感受。在全作色彩計劃屬於中性、穩重的風格，同時運用許多弧型元素柔化線條，共享吧台選用大理石檯面，映襯出周邊精緻的細節，像是：用拉絲香檳金挑出檯面擴展出更大的桌面空間；採用金箔手作貼覆於局部立面、家具；用香檳金鍍鈦作為細節收邊，串聯各種材料的關係。

套房D，清麗素淨的空間風格裡，立面材質的變化，令空間顯得豐富。

考量公共區自然採光較為不足，因此在局部的天花板納入間接燈光與可拉伸的崁燈，牆面上也配置多盞壁燈，能在不同時段調節適宜的光環境，營造出格外愜意氣氛。

套房D，舒適的空間尺度，讓差旅住客能有安心的歸屬感。

圖片提供」白勺設計DE Design

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