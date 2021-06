紐約《損壞的自然》展 探討設計如何修復生態環境

【文.室內雜誌編輯部】

「我們的家鄉—地球很美麗」,許多美國太空總署NASA的太空人在訪談中都這麼描述他們從國際太空站觀看家鄉星球的經驗:一片死寂真空的宇宙裡,地球是唯一充滿生氣蓬勃色彩的星球。但是,現實窘境是地球生態系統正面臨著大崩壞,人類獨大的現代文明方式正劇烈改變自然環境的樣貌,甚至有科學家宣稱已經進入「人類世(Anthropocene)」時期。

亞歷克斯・高德(Alex Goad),《MARS》(Modular Artificial Reef Structure),2013。2019 米蘭三年展 《損壞自然》裝置現場。米蘭三年展(Triennale di Milano)提供。攝影 Gianluca di Ioia

面對殘破的自然生態,聯合國教科文組織在2019年「聯合國氣候變遷會議」的網站上清楚地寫著世界各國應該如何行動:「迄今為止,各國的野心不足以實現協定中的三項氣候目標,分別是2030年前要減少 45%的二氧化碳排放量;2050年前實現氣候中和(意味著零淨碳足跡);本世紀末前,使全球溫度的上升控制在1.5°C內。」如果依照聯合國教科文組織同年發表的氣候變遷科學研究報告書,會發現,如果各國再不實際行動,10年後我們將面臨地球生態系統崩壞的世界級災難。

英國彘工作室(Studio Swine),《罐子城 市的棕櫚凳》(Palm Stool from Can City),2013。藝術家提供

對於此一世界重大議題,紐約MoMA美術館在嚴峻的新冠疫情中策劃了《損壞的自然》(Broken Nature)展。這項展覽討論如何運用設計的「修復」潛力,來修補人類和生態物種、環境之間的關係。如果設計的本質是解決人類文明的問題,我好奇展覽將如何討論設計能為目前光速般損壞的自然環境提出解決方案?或者,運用設計保護獨大的人類物種?

穆 斯塔法·法魯基(Mustafa Faruki),實驗室實驗室(theLab-lab)。《匿名客戶的接收供應設施》,2018—至今。藝術家提供

初始觀點:優雅地滅種

《損壞的自然》其實來自2019年第22屆米蘭三年展(XXII International Exhibition of La Triennale di Milano)《損壞的自然:設計承載人類生存》(Broken Nature: Design Takes on Human Survival),總策展人寶拉·安東內利(Paola Antonelli)是建築暨設計部門資深策展人(Senior Curator, Department of Architecture and Design),在紐約MoMA工作超過25年,此展覽也是她首度在米蘭策展。

《損壞的自然》MoMA 展覽現場,圖為鄧恩&拉布工作室(Dunne & Raby)2009 年作品《為人口過剩星球的設計:覓食者》(Designs for an Overpopulated Planet: Foragers)© 2020 The Museum of Modern Art。攝影 Robert Gerhardt

2019年,在紐約設計出版刊物Core 77舉辦的設計論壇上,安東內利表示,《損壞的自然》最先來自2013年在MoMA內部的提案,但是當時時機尚未成熟,也許環境議題還不那麼急迫,所以未能實踐。最初的概念來自一項簡單的想法:人類終將滅絕。我們也許沒辦法完全控制滅絕,但是我們對什麼時候、如何滅絕能有一些掌控。因此,安東內利認為人類可以設計自己優雅滅絕的方式。

朱亞·奧曼(Julia Lohmann)。《因為這很重要》,2013。海帶植物裝置, 2019 米蘭三年展《損壞自然》裝置現場。米蘭三年展(Triennale di Milano)提供。攝影 Gianluca di Ioia

這簡單的想法讓《損壞的自然:設計承載人類生存》進一步來討論如何、怎樣設計人類的滅絕。而米蘭三年展的版本是為了「世界公民」(citizens of the world)而展出,而不是設計師;因為我們身為公民,每個人都有責任。策展團隊不選擇常用的「區塊」子題手法來處理,而是以流動、觀展的方式,其中展出超過100件作品,以廣泛內容、並非單一主題聚焦討論,從宇宙、社區、日常的觀點,提供世界公民在嚴峻環境中生存的設計方案。

凱利·賈茲瓦克(Kelly Jazvac)。《塑料異構體》(Plastiglomerates),2013。凱利·賈茲瓦克提供

閱讀全文請點連結,到interior官網探索