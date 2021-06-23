簡潔淨白的住宅 打造專屬屋主的十年生活

【文．室內雜誌編輯部】

空間淨白，打開所有隔間引入滿盈的日光，將生活機能簡化為一張大餐桌及數間窗邊小室，難以聯想竟是一家四口的居所。居住者為一對年輕夫妻、一位小女兒及甫出生的嬰兒，夫妻嚮往風格簡潔而無過多裝飾的住宅，跳脫台灣常見的設計樣貌，將線條簡化，隱藏空調出風口、維修孔與開關。業主希望在 28 坪的都市住宅內滿足大量遊玩、跑動的需求，空間裡能有一張大餐桌，一家人可以一起坐著吃飯、看書、寫功課，使家成為凝聚情感的場所。

將客餐廳、工作桌等融合於大長桌中，成為家人共聚的空間。

基地為毛胚屋，自然光源大多來自北向光，光量穩定但無法照入室內深處，因此臨窗面的運用相當重要。平面規劃忠實反映業主的需求與生活習慣，全案無明顯隔牆，視線通透能一眼望盡，所有生活機能圍繞中央的中島桌面排置，保留大量走道空間供孩童遊玩，臥房與收納櫃體沿牆面規劃。

長桌區由多個不規則幾何組成，形狀相互關聯。

整體布局整齊，所有牆面維持在統一平面上，線條穩定而有韻律，天花板呈現乾淨一致，間接照明及空調系統隱藏於四周的溝槽內，僅有餐桌上方增加崁燈。儘管天花板鋪平處理稍微降低空間高度，周正峰卻不擔心產生壓迫感，他認為，樓高在一定視線以上即足夠，當畫面線條簡單的時候，空間視覺就會放大，過多修飾、處理反而更讓人意識到高度的存在。

將洗手台移至廁間外，降低狹窄感受。

中島餐桌

空間選擇白作為主色調，藉由白牆反射日光提高空間明亮度，地坪的淺木色則增添暖意。在淨白的空間裡，餐桌成為主角，由 3.5 米長的桌面、邊桌、靠牆的座位及數個不規則的塊狀木座椅組成，好似兒童玩的積木和木塊，所有形狀與顏色皆相互關聯。桌面與廚房檯面、背牆選擇耐用的淺褐色石英石，作為地坪木色與牆壁白色之間的中介。

將開窗面全數敞開引入穩定的北向光。

木座椅色彩較為跳脫，周正峰便透過座位板及邊桌色彩作為緩衝，調和餐桌區域整體色彩。邊桌呼應座位區的墊高，亦為空間增添層次，使得桌面的收尾不過於突兀。

將主浴打開成為走道視覺端點。

獨立的客廁如同空間中的建築柱體，考量管線位置，並刻意不沿牆安排，創造出回字形動線，維持布局的方正整齊，更一反台灣慣習，使其與餐桌區域相連，管線處墊高作為座位區。客廁牆體於面對餐桌處挖鑿溝槽，弱化量體的厚重感，透過毛玻璃引入公共區域光源。客廁內色調與主浴一致，使用暖褐色的壁面礦物塗料，設計師特意將洗手台移到外側走道上，洗手時可享有自然陽光，減少客廁的狹促感。

使用同色系的石英石地坪與壁面礦物塗料，延續空間清淺色調。

圖片提供」周正峰設計工作室

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