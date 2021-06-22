台灣人造石進口品牌 致力提供高品質建材

【文．室內雜誌編輯部】

2021年，是天恆國際有限公司成立的20週年。自2001年迄今，天恆秉持著「創新、品質、服務」三項目標為宗旨，成為台灣最具實力且專業的人造石進口公司。

外觀、紋路媲美天然石紋的人造石，不僅表面光滑且不易褪色、病變，還同時具有天然石材的質感，在裝飾設計、性能上的運用範圍廣大，逐漸成為設計師心目中的建材首選。天恆觀察到台灣消費者的需求，引進國外知名人造石品牌，為市場帶來全新的建材選擇。

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首度引進人造石：皇家石

2002年，天恆取得「皇家石」台灣總代理。皇家人造石是使用不飽合樹脂結合高級氫氧化鋁等原料，經特殊生產過程、加工處理後製成，讓其表面觸感如絲綢般且可修復性高、可朔性高。皇家石共有「TH系列」以及「星幻K系列」兩系列花色，光澤佳、顏色亮麗，深受設計師喜愛。

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21世紀人造石的突破：矽鋼石

而矽鋼石的出現，可為人造石業界帶來一全新的衝擊。天恆在2007年取得「矽鋼石」台灣總代理，矽鋼石是將SiO2石英晶體透過高科技技術生產而成，石板含有93%石英晶體加上超高性能樹脂，讓其硬度達莫氏硬度7.5，不易刮傷損壞。矽鋼石擁有高硬度、高密度、高韌性、美觀性、色澤牢固性、耐高溫性、無放射性，以及無毒、無害等多樣特性；並有多達40種的花色選擇，且板材中不時閃爍的石英晶體光澤，為空間帶來了全新面貌。





圖片提供」天恆國際有限公司 02-2602-1695

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